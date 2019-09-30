"Tasarrufa dayalı finans sektöründe en belirleyici unsur güven"

Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, "Tasarrufa dayalı finansman sektörünün en belirleyici unsuru olan güven problemini, HDI sigorta ile geliştirdiğimiz 'Tasarrufum Güvende Sigortası' ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Narman yaptığı yazılı açıklamada, tasarrufa dayalı finansman sektörüne getirdikleri pek çok yeniliğin sektörün büyüme ve gelişmesi için katkı olduğunu kaydetti.



Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden HDI sigorta ile çözüm ortaklığına imza attıklarını belirten Narman, "HDI ile yapılan iş birliği ile ev ve araba sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın paraları Tasarrufum Güvende sigortası kapsamında teminat altına alınıyor. Böylece vatandaşımıza daha güvenli şekilde tasarruf etme imkanı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Narman, tasarrufa dayalı finansman sektörünün, pek çok gelir ve meslek grubundaki kişiye hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarrufa dayalı finansman, ülkemiz için çözüm noktasıdır. Gerek uygun maliyetli olması, gerek faiz maliyetinin olmaması, gerekse çok alternatifli taksit seçenekleri ile pek çok kişinin hayalleri için adım atacağı bir umut ışığıdır. Ancak Tasarruf AŞ'den önce kişilerin para biriktirdikleri sürede akıllarına düşen, 'paramız ne olacak?' endişesi adım atmalarına engel oluşturuyordu. Biz bu durumun sektör için çözümlenmesi gereken ilk konu olduğunu tespit ettik. Bu sorunu, kişilerin para biriktirdikleri sürede birikimlerini sigortalayarak ortadan kaldırdık. Gönül rahatlığıyla tasarruf etmeleri için imkan sağladık."

Güvenin Türk vatandaşları için kritik bir konu olduğunu belirten Narman, "Daha önce pek çok kişinin sektör dışındaki farklı kuruluş ve kişilerce güvenleri kırıldı, iyi niyetleri kullanıldı, bu nedenle yola çıkarken doğru ve güçlü bir sigorta şirketi ile iş birliği yapmak bizim için çok önemliydi. Sektöre çözüm getirdiğimiz bu kritik konuda çözüm ortağı olarak dünyanın ve Türkiye'nin güven duyulan sigorta şirketlerinden HDI sigortayı seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarruf AŞ olarak HDI sigorta ile kapsamlı bir iş birliği yaptıklarını kaydeden Narman, "Tasarrufum Güvende Sigortası"nı oluşturduklarını ve ilk yıl ücretsiz olarak sunduklarını belirtti.

Narman, Tasarrufum Güvende Sigortası'nın sektör için örnek oluşturacağını ve her şeyi devletten beklememek gerektiğini de kaydetti.

Tasarrufa dayalı finansman sektörüne ilişkin BDDK'nın çalışmalarını yakında takip ettiklerini vurgulayan Narman, "Tüm koşullar yasal süreçte netleşene kadar geçen süre zarfında kişilerin akıllarında soru işareti olmadan ev sahibi olmalarına, araç sahibi olmalarına engel teşkil eden tüm konuları da ortadan kaldırmak sektör temsilcileri olarak bizleri görevidir." değerlendirmelerinde bulundu.