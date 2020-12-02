- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor - Son Dakika

- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor

02.12.2020 10:25

- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor Düzenleme tarafların haklarını koruyacak Türkiye'de orta ve alt gelirli vatandaşların ev ya da araba almak için tercih ettiği Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor.

- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor

Düzenleme tarafların haklarını koruyacak

ANKARA - Türkiye'de orta ve alt gelirli vatandaşların ev ya da araba almak için tercih ettiği Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor. Düzenleme ile sistemin BBDK tarafından denetlenmesi ve her iki tarafa hem hak korunması hem de güven sağlanması amaçlanıyor.

Daha çok ev ya da otomobil sahibi olmak isteyen ancak faiz fikrine olumlu bakmayan ya da bankacılık sisteminde kredi alması mümkün olmayan kişilerin ev ya da otomobil almasını kolaylaştırmak üzere oluşturulan Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi gün geçtikçe yayılmaya devam ediyor. Bankacılık dışı alternatif finans yöntemlerinden biri olan Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi kuruluşlarının, düzenleme ve denetim kapsamına alınması için yasal düzenleme geliyor. Konut, otomobil sahibi olma hayali kuran bireylerin tasarrufta bulunarak ev ya da araç sahibi olmalarına olanak sağlayan bu sistemin; herhangi bir otoritenin denetimine tabi olmaması vatandaşlarda endişeye neden olurken sisteme karşı bir güvensizlik oluşturuyor. BBDK bu kurum ve kuruluşları hem müşteri hem de finans sektörü açısından riskli olarak değerlendiriyor. Yapılacak düzenleme ile sistemin BDDK tarafından denetlenmesi ve her iki tarafın haklarının korunması hedefleniyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Korkut, sistemin yasal düzenleme ile denetlenmesinin önemine vurgu yaptı. Sistem üzerine uzun yıllar çalışmalar yapan Korkut, sistemin çatısı altında çalışanların mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek," Belli bir hazır müşterisi yok, çalışanın üzerine çok fazla sorumluluk yükleniyor. Maaşlarımızı bankadan alıyoruz bizler ama bu şirketle böyle bir zorunluluğa sahip değiller. Çalışanların çabalarına bağlı bu şirketlerin müşteri kazanması. 60 kişilik bir havuz 22'nci ayda teslimat güvencesi veren firmalar var. Bu sürdürülebilir değil. Herkese 22'nci ayda teslimat garantisi verdiği için sonrasında problemler yaşanabiliyor " dedi.

"Noter ve diğer ipotek masraflarında tasarrufa dayalı finans kuruluşlarında daha fazla bir maliyet yansıyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Korkut, sistemin yasal düzenleme ile denetlenmesinin önemine vurgu yaptı. Sistem üzerine uzun yıllar çalışmalar yapan ve sistemin altın günü mantığında bir işleyişe sahip olduğunu ifade eden Korkut, "Daha çok orta ve alt gelir gurubuna hitap ediyor. Daha düşük maliyetlerle borçlanıyorlar. Bu şirketler sadece organizasyon bedeli alıyorlar, bu oran yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişen bir miktarda. 200 bin liralık bir havuza girecekseniz, yaklaşık 20 bin ile 10 bin arasında bir organizasyon bedeli oluşuyor, toplam maliyet size 210 bin ile 220 bin arasında değişiyor. Banka vasıtasıyla 4 yada 5 yıllık bu firmalara benzer şekilde borçlandığınızda 300 bine yakın bir maliyet oluşuyor. Bu ciddi bir maliyet avantajı vatandaşlar için. Diğer bankaların sağladığı vergi avantajları bu firmalarda maalesef yok bu dezavantajı. Noter ve diğer ipotek masraflarında tasarrufa dayalı finans kuruluşlarında daha fazla bir maliyet yansıyor. Vergi düzenlemesi ile beraber bu avantajlardan bu firmalarında faydalanmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor
- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor
- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor
- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor
- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor
- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor
- Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor

Otomobil, Türkiye, Korkut, Finans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor         
10:55
İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek         
10:47
Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı         
10:43
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı         
09:51
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 11:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Tasarrufa Dayalı Finans Sistemine yasal düzenleme geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei