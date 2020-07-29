Tasarrufa dayalı finansman sektöründen konut satışları için önemli adım

Kovid-19 salgını konut satışlarını bir süreliğine durma noktasına getirse de Türkiye'de konut satışları Haziran ayında yüzde 273 artarak 190 bin seviyelerine ulaştı. Özellikle tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelleri, özel kampanyalar ile sektöre destek vermeye devam ediyor.

Türkiye'de konut satışları haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 273 artış gösterdi. 190 bin 12 konutun satıldığı haziran ayı, özellikle salgının getirdiği ilk şokun atlatılması ve biriken taleplerin gerçekleşmesiyle konut sektörünü hareketlendirdi. Yılın ilk altı ayında ise toplam 624 bin 769 konut satışı gerçekleşti. Banka kredisi ve faiz yükü yerine düşük taksitle konut sahibi olmak isteyenler ise tasarrufa dayalı finansman sektörüne yöneliyor. Son bir yılda alternatif ev alma modeliyle tasarruf temelli finansman sektörünün bilinirliğinin hızla arttığını belirten Tasarruf A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, "Kredi notu düşük olan veya sicili kredi kullanımına elvermeyen kişiler tasarrufları ile düşük taksitle ev ve araç sahibi olabiliyor" açıklamasında bulundu.

Ev ya da araç sahibi olmanın oldukça güç olduğu, bunun için yüksek bedellerin yıllar boyu ödenmesi gerektiği düşüncesini yıkmak için hizmet sunduklarını hatırlatan Nimetullah Narman "Her bütçeye uygun, güvenilir hizmetler geliştirerek esnek çözümler ortaya koyuyoruz. Bu sayede faiz yükünün olmaması ve çok alternatifli taksit seçenekleri ile pek çok kişinin hayalleri için adım atacağı bir fırsat sunuyoruz. Pandemi sonrası artan konut ve araç talepleri için de Kurban Bayramı'na özel olarak hizmet bedelinde indirime gittik. Ayrıca ilk aydan kura Erken Teslim Çekilişi ile ev ve araç kazanma şansına da vatandaşlarımız sahip. Yüzde yüz yerli ve milli bir şirket olarak halkımıza katkı sunmak ve Türkiye ekonomisini beslemek bizim için vazgeçilmez misyonlardan biri" dedi.

"Müşterilerimizin ödemeleri sigortalanıyor"

Hazırladığımız kampanya ve fırsatlar ile ev ve araç sahibi olmak kolaylaşıyor diyen Narman, "Müşterilerimizin güven içinde ev ve araç hayallerini gerçekleştirmeleri için tasarruflarına gözümüz gibi bakıyoruz. Türkiye'de Tasarrufum Güvende sigorta hizmetini ilk ve tek sunan şirket olarak yapılan ödemeleri HDI Sigorta güvencesinde ve teminat altında tutuyoruz. Müşterilerimizin ödediği taksitler, yıllık olarak sigorta kapsamına ilk yıl ücretsiz olarak dahil ediliyor. Şirket ile müşterilerimiz arasında yapılan sözleşmeye ek olarak sigorta ile yaptıkları ödemeler de güvence altın alınıyor" diye konuştu. - İSTANBUL