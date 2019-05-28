Tasavvuf Konseri Büyük Beğeni Topladı

İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Organizasyonu ile İznik Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu Ramazan Etkinlikleri kapsamında Tasavvuf Konseri verdi. ŞefliğiniDiler Yalaza'nın yaptığı koronun solistliğini İbrahim Tırnava ve İlhan Koçum yaptı.

Tasavvuf musikisinin ruhlara şifa en eşsiz eserlerinin icra edildiği konserde, katılımcılar İznikBelediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun birbirinden değerli solist ve korodan Tasavvuf Musikisi dinledi. Tasavvuf musikisinin en özel eserlerinin icra edildiği konser, katılımcıları manevi bir atmosfere taşıdı. Tasavvuf Konseri izlemeye gelen vatandaşlar, alkışlarla destek verdiler. Program sonunda ise koruyu tek tek tebrik ettiler.

İznik BelediyesiTürk Sanat Müziği Korosu tarafından seslendirilen Türk Tasavvuf Müziği'nin birbirinden seçkin eserleri, izleyenlerden büyük alkış aldı.