Tasavvuf müziği rüzgarı esti - Son Dakika

Yunus Emre'den eserler seslendiren İstanbul Tasavvuf Müziği Korosu davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.

Dakar YEE Müdürü Merve Işık Elsıkma'nın ev sahibi olduğu geceye Türkiye 'nin Dakar Büyükelçi Ahmet Kavas , Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organize ettiği ve Dakar'daki Daniel Sorano gecede, İstanbul Tasavvuf Müziği Korosu müzik severlerle buluştu.

Senegal 'in başkenti Dakar 'da tasavvuf müziği konseri verildi.

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