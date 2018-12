Taşçı: "Betonlaşmaya Karşı Savaş Açtık"

Hayata geçirdikleri 'Yeşil Adım' projesiyle ilçede artan yapılaşmaya karşı yeşil alan oranını da artırdıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı , Atakum'un betonlaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Karadeniz Bölgesi 'nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi olan Atakum'da artan yapılaşmanın, ilçenin doğal dokusunu bozmaması için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum, deniziyle, doğal güzellikleriyle, insanıyla bir bütün olarak güzel. İlçemizin betonlaşmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.Yeşil alan sayısını artırıyoruzAtakum nüfusunda, 4,5 yıllık görev süreçlerinde 60 bini aşkın bir artış yaşandığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum, resmi verilere göre Karadeniz Bölgesinin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi. 200 bini geçen nüfusumuz, aynı oranda artan yapılaşmayı da beraberinde getiriyor. Atakum Belediyesi olarak Atakum'un betonlaşmasına karşı 'Yeşil Adım' projesini başlattık. Ardından da 'Her Eve Bir Ağaç' projemiz ile betonlaşmaya karşı adeta savaş açtık. Her eve bir ağaç projemizle, yapımı tamamlanan binalarda bulunan daire ve iş yeri sayısı kadar fidan dikmeyi zorunlu hale getirdik. Bağımsız bölüm başına en az bir fidan dikmeyenlere kesinlikle ruhsat vermiyoruz. Bu sayede, artan yapılaşmayla aynı oranda yeşil alan sayısını da artırarak, ilçemizin doğallıktan uzaklaşmasını engelledik" diye konuştu.Çocuklar daha yeşil bir Atakum'da büyüsünİlçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini de 'Ağaç yaş iken eğilir' mantığıyla, sürece dahil ettiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerle, ilçemizdeki ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle birlikte, her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Çocuklarımıza yeşilin önemini anlatıyor, bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Atakumlu çocukların daha yeşil bir Atakum'da büyümesini istiyoruz. Bu anlamda ilçemizde bulunan çocuk parklarına da meyve ağaçları dikiyor ve çocuklarımızın oyunlar oynarken, dalından kopardıkları meyveleri tatmalarını hedefliyoruz. İlçemizde bulunan çocuk parkları ve spor tesislerine kiraz, armut, ayva, elma, deveci armut ve karayemiş olmak üzere, meyve ağaçları diktik. Atakum'daki tüm parkları meyve fidanlarıyla buluşturacağız. Atakum'un daha yeşil, daha doğal bir kent olarak gelişimini destekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN