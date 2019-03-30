Son Dakika Haberleri: Taşçı'dan Coşkulu Miting

Taşçı'dan Coşkulu Miting

30 dakika önce

Oltu Büyük Birlik Partisi'nce Oltu'da düzenlenen mitinge katılım oldukça yoğun oldu.

Taşçı'dan Coşkulu Miting, System.String[]
Oltu Büyük Birlik Partisi'nce Oltu'da düzenlenen mitinge katılım oldukça yoğun oldu.

Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan adayı Nejmettin Taşçı, Oltululara karanfil atarak selamladı. Oltululara hitap eden Taşçı, "Geçmişte Oltu Belediye Başkanlığım süresince Oltu'ya çok güzel hizmetler yaptım. Bugün yine karşınızdayım ve Oltu'muza sizlerle birlikte çok güzel hizmetler yapacağız" dedi.

Mitingde meclis üyeleri de halka tanıtıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Oltu, Güncel
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