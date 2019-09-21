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Taşçı: "Eğitim yatırımları zamanında bitecek"

1 saat önce

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa ilçesinde yatırımlarını devam eden okul inşaatlarını inceleyerek yetkililere zamanında bitirilmesi için talimat verdi.

Taşçı:

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa ilçesinde yatırımlarını devam eden okul inşaatlarını inceleyerek yetkililere zamanında bitirilmesi için talimat verdi.


İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Vekil Taşçı, yatırımların zamanında bitirilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini ve yeterli ödeneğin sağlandığını söyledi. Taşçı, Fatsa ilçesinde inşaatı devam eden beş okulun en kısa sürede bitirilerek ikili eğitimin sonlanacağını, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızın en güzel okullarda eğitim görmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, "Eğitim yatırımlarımızın bitmesi ile daha başarılı bir eğitim yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletvekilimizin destekleri ile daha hızlı bir şekilde yatırımlar zamanında bitecek" diye konuştu. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:58 Kaynak: İHA
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