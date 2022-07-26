Taşcıer: "İktidarın Market Açar Gibi Eczacılık Fakültesi Açması Artık Halk Sağlığı Sorunu Haline Geldi"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Bu iktidarın market açar gibi eczacılık fakültesi açması artık halk sağlığı sorunu haline geldi. Bu kadar plansız fakülte açılması bir mesleği yok ettiği gibi, gençlerin de geleceğini çalıyor. Soruyorum, bu anlayışla doktorlar gibi yeni mezun eczacıların da yurt dışına göç etmesini mi istiyorsunuz?" diye sordu.

Mesleği eczacılık olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, eczacılık fakültelerinin plansız ve altyapısız açıldığına dikkat çekti. Taşcıer'in açıklaması şöyle:

"Gerek meslek birliğimizin gerekse de bizlerin ısrarla ve defaatle yaptığımız çağrılara rağmen, bu iktidarın market açar gibi eczacılık fakültesi açması artık halk sağlığı sorunu haline geldi. Bu kadar plansız fakülte açılması bir mesleği yok ettiği gibi, gençlerin de geleceğini çalıyor. Soruyorum, bu anlayışla doktorlar gibi yeni mezun eczacıların da yurt dışına göç etmesini mi istiyorsunuz?

Eczacılık fakültelerinin açılması için gerekli asgari koşulların belli olmasına karşın ne akademik personeli, ne fiziki altyapısı uygun olmayan üniversitelerde eczacılık fakülteleri kuruluyor. Çünkü dert bilim değil; rant kapısı yaratmak, birilerinin gönlünü hoş etmek, ricaları kırmamak. İki yıldır öğrenci almayan ancak bu sene kabule başlayan Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanının AKP Şanlıurfa Milletvekilinin kardeşi ve ziraat mühendisi olması hiç şaşırtıcı değil. Böyle eğitim sistemine, böyle liyakat. Kamu bankası yönetimine güreşçi atayan bir akıldan fazlasını zaten beklememek lazım. Önümüzdeki süreçte de tıp fakültesine edebiyat öğretim üyesi, veteriner fakültesine spor bilimleri öğretim üyesi, iletişim fakültesine de fen bilimleri öğretim üyesini dekan olarak atarlarsa kimse şaşırmasın.

Bu iktidarın eczacılık eğitimine bakışını görmek için çok özel incelemeye de gerek yok. Sağlık Bakanı'nın kendi üniversitesindeki Eczacılık Fakültesi'nde dahi tek bir eczacılık lisanslı profesör yok. Sadece bir profesör kurum içi görevlendirme ile fakültede ders veriyor, o da eczacı değil diş hekimi. Sağlık Bakanı'nın eczacılığı ne kadar ciddiye aldığının ispatı budur zaten. Dolayısıyla bu iktidar değişmediği sürece, eczacıların biriken ve artık dayanılmaz hale gelen sorunlarına kesin çözüm bulunamayacağı gün gibi açık."