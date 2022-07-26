Taşcıer: "İktidarın Market Açar Gibi Eczacılık Fakültesi Açması Artık Halk Sağlığı Sorunu Haline Geldi" - Son Dakika
Üye Girişi

Taşcıer: "İktidarın Market Açar Gibi Eczacılık Fakültesi Açması Artık Halk Sağlığı Sorunu Haline Geldi"

26.07.2022 18:51
Taşcıer: "İktidarın Market Açar Gibi Eczacılık Fakültesi Açması Artık Halk Sağlığı Sorunu Haline Geldi"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Bu iktidarın market açar gibi eczacılık fakültesi açması artık halk sağlığı sorunu haline geldi. Bu kadar plansız fakülte açılması bir mesleği yok ettiği gibi, gençlerin de geleceğini çalıyor. Soruyorum, bu anlayışla doktorlar gibi yeni mezun eczacıların da yurt dışına göç etmesini mi istiyorsunuz?” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Bu iktidarın market açar gibi eczacılık fakültesi açması artık halk sağlığı sorunu haline geldi. Bu kadar plansız fakülte açılması bir mesleği yok ettiği gibi, gençlerin de geleceğini çalıyor. Soruyorum, bu anlayışla doktorlar gibi yeni mezun eczacıların da yurt dışına göç etmesini mi istiyorsunuz?" diye sordu.

Mesleği eczacılık olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, eczacılık fakültelerinin plansız ve altyapısız açıldığına dikkat çekti. Taşcıer'in açıklaması şöyle:

"Gerek meslek birliğimizin gerekse de bizlerin ısrarla ve defaatle yaptığımız çağrılara rağmen, bu iktidarın market açar gibi eczacılık fakültesi açması artık halk sağlığı sorunu haline geldi. Bu kadar plansız fakülte açılması bir mesleği yok ettiği gibi, gençlerin de geleceğini çalıyor. Soruyorum, bu anlayışla doktorlar gibi yeni mezun eczacıların da yurt dışına göç etmesini mi istiyorsunuz?

Eczacılık fakültelerinin açılması için gerekli asgari koşulların belli olmasına karşın ne akademik personeli, ne fiziki altyapısı uygun olmayan üniversitelerde eczacılık fakülteleri kuruluyor. Çünkü dert bilim değil; rant kapısı yaratmak, birilerinin gönlünü hoş etmek, ricaları kırmamak. İki yıldır öğrenci almayan ancak bu sene kabule başlayan Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanının AKP Şanlıurfa Milletvekilinin kardeşi ve ziraat mühendisi olması hiç şaşırtıcı değil. Böyle eğitim sistemine, böyle liyakat. Kamu bankası yönetimine güreşçi atayan bir akıldan fazlasını zaten beklememek lazım. Önümüzdeki süreçte de tıp fakültesine edebiyat öğretim üyesi, veteriner fakültesine spor bilimleri öğretim üyesi, iletişim fakültesine de fen bilimleri öğretim üyesini dekan olarak atarlarsa kimse şaşırmasın.

Bu iktidarın eczacılık eğitimine bakışını görmek için çok özel incelemeye de gerek yok. Sağlık Bakanı'nın kendi üniversitesindeki Eczacılık Fakültesi'nde dahi tek bir eczacılık lisanslı profesör yok. Sadece bir profesör kurum içi görevlendirme ile fakültede ders veriyor, o da eczacı değil diş hekimi. Sağlık Bakanı'nın eczacılığı ne kadar ciddiye aldığının ispatı budur zaten. Dolayısıyla bu iktidar değişmediği sürece, eczacıların biriken ve artık dayanılmaz hale gelen sorunlarına kesin çözüm bulunamayacağı gün gibi açık."

YORUMLAR
500
Bodrum Belediyesi, CHP'nin Kadın Çalışmaları Çalıştayına Katıldı Bodrum Belediyesi, CHP'nin Kadın Çalışmaları Çalıştayına Katıldı HDP'li Beştaş: CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadı HDP'li Beştaş: CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşcıer: 'İktidarın Market Açar Gibi Eczacılık Fakültesi Açması Artık Halk Sağlığı Sorunu Haline Geldi' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 18:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: Taşcıer: "İktidarın Market Açar Gibi Eczacılık Fakültesi Açması Artık Halk Sağlığı Sorunu Haline Geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement