Taşcıer: "Kadınlar Kimsenin Evine Bağlayabileceği Kölesi Değil" - Son Dakika
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Taşcıer: "Kadınlar Kimsenin Evine Bağlayabileceği Kölesi Değil"

25.07.2022 11:27
Taşcıer: "Kadınlar Kimsenin Evine Bağlayabileceği Kölesi Değil"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, imam olduğu iddia edilen Halil Konakçı’nın sosyal medya hesabından kadınlara yönelik, “Bak sokaklar ne hale geldi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” sözlerine; “Kadınlar kimsenin evine bağlayabileceği kölesi değil… Sorun, böyle karanlık akıllara güç ve cesaret verenlerde, bu ülkeyi yönetenlerdedir” tepkisini gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, imam olduğu iddia edilen Halil Konakçı'nın sosyal medya hesabından kadınlara yönelik, "Bak sokaklar ne hale geldi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor" sözlerine; "Kadınlar kimsenin evine bağlayabileceği kölesi değil… Sorun, böyle karanlık akıllara güç ve cesaret verenlerde, bu ülkeyi yönetenlerdedir" tepkisini gösterdi.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, imam-hatip olduğu iddia edilen Halil Konakçı'nın kendisine ait sosyal medya hesabında, kadınlara yönelik "Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz" ifadelerine TBMM gündemine taşıdı.

Taşcıer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na verdi. Taşcıer, soru önergesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"KADINLAR KİMSENİN EVİNE BAĞLAYABİLECEĞİ KÖLESİ DEĞİL"

"Maaşını devletten alan bir kamu görevlisinin, Anayasa'da yer alan kadın-erkek eşitliğine karşı sözler sarf etmesi seyirci kalınamayacak bir skandaldır. Bu kabul edilemez. Kadınların yaşam ve giyim tarzına karışmayı kendine hak görüyor, kadınları olağanüstü bir hadsizlikle yürüyen et parçaları olarak gördüğünü ifade ediyor. Kadına yönelik şiddetin neden arttığının cevaplarından birisi de işte böyle şahıslara yönelik cezasızlık ve örtülü destektir.  Kadınlar kimsenin evine bağlayabileceği kölesi değil. Bu zihniyettekiler bunu kafalarına yerleştirseler ve kabul etseler iyi olur. Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu şahıs hakkında hem idari soruşturma ivedilikle açılmalı hem de savcılık hukuki süreci başlatmalı. Ancak bugün bu kişi konuşur, yarın bir başkası. Sorun, böyle karanlık akıllara güç ve cesaret verenlerde, bu ülkeyi yönetenlerdedir. Dolayısıyla biz gerekenin yapılması ve hukuk önünde hesap vermesi çağrısı yapsak da yarın ödüllendirilmesi de hiçbirimizi şaşırtmaz."

"HALKI ALENEN KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETTİĞİ İFADELERİYLE İLGİLİ BİR İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MIDIR"

CHP'li Taşcıer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

"- Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İmam-Hatip olan Halil Konakçı isimli şahsın, kadınların yaşam ve giyim tarzına karışmanın yanı sıra, halkı alenen kin ve düşmanlığa sevk ettiği ifadeleriyle ilgili bir idari soruşturma başlatılacak mıdır?

Maaşı devlet tarafından ödenen bir kamu çalışanının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasında yer alan kadın-erkek eşitliğine karşı ifadelerde bulunması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından olağan mı karşılanmaktadır?

Daha önce de Hilafet çağrısı yaptığı konuşması basında yer alan Halil Konakçı isimli şahıs hakkında bir soruşturma açılmayacaksa bir terfi ve ödüllendirme öngörülmekte midir?

Halil Konakçı hakkında bir idari işlem yapılmayacaksa siz de bu şahsın görüşlerine katılmakta mısınız?"

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CHP'li Baltacı: 'Erdoğan, 84 Milyon İnsan Çalışsın Çabalasın, Mutlu Bir Azınlığa Baksın İstiyor. Ama Artık O Devir Kapandı' CHP'li Baltacı: 'Erdoğan, 84 Milyon İnsan Çalışsın Çabalasın, Mutlu Bir Azınlığa Baksın İstiyor. Ama Artık O Devir Kapandı'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Taşcıer, Milletvekili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşcıer: 'Kadınlar Kimsenin Evine Bağlayabileceği Kölesi Değil' - Son Dakika

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