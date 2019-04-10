Son Dakika Haberleri: Taşdelen'den Anıtkabir Ziyareti

Taşdelen'den Anıtkabir Ziyareti

2 saat önce

CHP'den Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper Taşdelen, yeni dönem meclis üyeleriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Taşdelen'den Anıtkabir Ziyareti, System.String[]
CHP'den Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper Taşdelen, yeni dönem meclis üyeleriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Beraberindeki CHP meclis üyeleri ve partililerle Misakı Milli Kulesi'ne geçen Taşdelen, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin Çankaya'sında rekor bir oyla yeniden seçilen belediye başkanı olarak manevi huzurlarınızdayım. Ulusumuzun imar ve inşa edildiği Çankaya'da devrimlerinizin yolunda hiç durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. 'Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak' sözünüz bizim için vazgeçilmez temel ilkedir. Bu ilkenin yol göstericiliğinde Cumhuriyetimizin geleceğe en iyi biçimde taşınması için izinizde yorulmaksızın yürüyoruz. Çankaya'nın emin ellerde olduğunu gönül rahatlığıyla dile getiriyor size olan sevgi, saygı, şükran ve minnetimizi bir kez daha sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Alper Taşdelen ve beraberindekiler, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Çankaya, Anıtkabir, Taşdelen, Politika
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