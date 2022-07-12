Taşdelen'den ODTÜ'ye Mezuniyet Çağrısı: "Devrim Stadı Verilsin, Organizasyonu Yapalım"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezuniyet töreni ve kutlamasını güvenlik gerekçesiyle iptal eden ODTÜ yönetimine, "Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız" çağrısı yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ODTÜ yönetiminin her yıl yapılan Devrim Stadyumundaki mezuniyet töreni ve kutlamasını iptal ettiğini anımsattı. Taşdelen, şu mesajı verdi:

"Kendi öğrencisinden, özgür düşünceden korkan bu anlayışa karşı, ODTÜ'lü arkadaşlarımın mezuniyet kutlamasını Temmuz sonunda biz yapacağız. Yeri, zamanı ve programı ileteceğim gençler!"

Taşdelen, bu paylaşımına karşılık ODTÜ'lülerin mezuniyet töreni için Devrim Stadı'nda ısrarcı olmaları yönündeki paylaşımları üzerine de ODTÜ yönetimine şu çağrıda bulundu:

"Olması gereken yer elbette Devrim Stadı'dır; her yıl olduğu gibi. Bu tartışılamaz bile. Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız."

"YASAKLARI KONUŞMAK BİR DEMOKRASİ AYIBI"

Taşdelen, açıklamasında, 21. yüzyılda hala yasakları konuşmanın bir demokrasi ayıbı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ODTÜ Ankara'ya en güzel armağandır. ODTÜ nezdinde bilimin ve özgür düşüncenin her zaman yanındayız. 21. yüzyılda hala yasakları konuşmak bir demokrasi ayıbıdır. Mezuniyet kutlamasını ODTÜ'lü arkadaşlarımızın istediği şekilde yapmaya hazırız."