Taşdelen'den ODTÜ'ye Mezuniyet Çağrısı: "Devrim Stadı Verilsin, Organizasyonu Yapalım" - Son Dakika
Üye Girişi

Taşdelen'den ODTÜ'ye Mezuniyet Çağrısı: "Devrim Stadı Verilsin, Organizasyonu Yapalım"

12.07.2022 12:03
Taşdelen'den ODTÜ'ye Mezuniyet Çağrısı: "Devrim Stadı Verilsin, Organizasyonu Yapalım"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezuniyet töreni ve kutlamasını güvenlik gerekçesiyle iptal eden ODTÜ yönetimine, “Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız” çağrısı yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezuniyet töreni ve kutlamasını güvenlik gerekçesiyle iptal eden ODTÜ yönetimine, "Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız" çağrısı yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ODTÜ yönetiminin her yıl yapılan Devrim Stadyumundaki mezuniyet töreni ve kutlamasını iptal ettiğini anımsattı. Taşdelen, şu mesajı verdi:

"Kendi öğrencisinden, özgür düşünceden korkan bu anlayışa karşı, ODTÜ'lü arkadaşlarımın mezuniyet kutlamasını Temmuz sonunda biz yapacağız. Yeri, zamanı ve programı ileteceğim gençler!"

Taşdelen, bu paylaşımına karşılık ODTÜ'lülerin mezuniyet töreni için Devrim Stadı'nda ısrarcı olmaları yönündeki paylaşımları üzerine de ODTÜ yönetimine şu çağrıda bulundu:

"Olması gereken yer elbette Devrim Stadı'dır; her yıl olduğu gibi. Bu tartışılamaz bile. Devrim Stadı verilsin; biz tüm organizasyonu yapmaya hazırız."

"YASAKLARI KONUŞMAK BİR DEMOKRASİ AYIBI"

Taşdelen, açıklamasında, 21. yüzyılda hala yasakları konuşmanın bir demokrasi ayıbı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ODTÜ Ankara'ya en güzel armağandır. ODTÜ nezdinde bilimin ve özgür düşüncenin her zaman yanındayız. 21. yüzyılda hala yasakları konuşmak bir demokrasi ayıbıdır. Mezuniyet kutlamasını ODTÜ'lü arkadaşlarımızın istediği şekilde yapmaya hazırız."

YORUMLAR
500
Çankaya'da Açık Hava Sinemaları Başlıyor Çankaya'da Açık Hava Sinemaları Başlıyor Çankaya'da 'Açık Hava Sinema Günleri' 22 Temmuz'da başlıyor Çankaya'da 'Açık Hava Sinema Günleri' 22 Temmuz'da başlıyor
Kaynak: ANKA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Alper Taşdelen, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşdelen'den ODTÜ'ye Mezuniyet Çağrısı: 'Devrim Stadı Verilsin, Organizasyonu Yapalım' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:09:34. #1.12#
SON DAKİKA: Taşdelen'den ODTÜ'ye Mezuniyet Çağrısı: "Devrim Stadı Verilsin, Organizasyonu Yapalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement