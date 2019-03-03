Taşdelen Gençlerle Sokakta Buluştu
1 saat önce
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay'da gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, önerilerde bulundu.
Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen
, Kızılay
'da gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, önerilerde bulundu.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay ve çevresinde karanfil dağıtarak vatandaşlarla sohbet etti. Gençlerin yoğun olarak bulunduğu Yüksel Caddesi, Karanfil ve Konur
sokaklarda gençlerle bir araya gelen Taşdelen, gençlerin sorunlarını dinledi, çözüm önerilerinde bulundu.
Çalışma ortamı bulamamaktan yakınan üniversiteli gençlere, yakında bir gençlik merkezi açarak gençlerin hizmetine sunacaklarını aktaran Taşdelen, " Türkiye
'nin en büyük gençlik merkezi olacak Ümit Gençlik Merkezi'ni etkinlik alanları ve kütüphanesiyle sizlerin hizmetinize sunacağız" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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