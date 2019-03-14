Son Dakika Haberleri: Taşdelen Halkla Kucaklaşıyor

Taşdelen Halkla Kucaklaşıyor

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dernek ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri anlattı.

Taşdelen Halkla Kucaklaşıyor, System.String[]
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dernek ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri anlattı.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Son olarak Malatya Hekimhan Sazlıca Köyleri Derneği ile Aksaray Güzelyurtlular Turizm Kültür Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Taşdelen, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlere CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı.

Taşdelen, 5 yıl boyunca hizmete açtığı sosyal donatıları ve gerçekleşen belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarla paylaştı. Halkın hizmetine sunulan kreşlerden parklara, pazar yerlerinden Çankaya Evlerine kadar pek çok hizmeti anlatan Taşdelen, yüzme havuzları, kültür merkezleri, asfalt-kaldırım ve yenilenen çöp sistemi hakkında da bilgi verdi. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Taşdelen, Çankaya'nın Atatürk'ün ilçesi olduğunu, bu nedenle büyük çaba gösterdiklerini belirterek, son 5 senede Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını uyguladıklarını söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

Malatya, Alper Taşdelen, Çankaya, Taşdelen, Politika
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