Taşdelen, Projelerini Anlattı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Yeni dönemde en büyük projemiz Bademlidere Konsept Şehir Parkı projesi. Burası Gaziosmanpaşa'da, 800 dönüm. Bu 800 dönüme Atatürk Orman Çiftliği konseptinde bir park yapacağız." dedi.

Taşdelen, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.



Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Taşdelen, 5 yıl önce iddialı bir çıkış yaparak, "CHP'nin Çankaya'da aldığı oylarla yetinemeyiz. Hizmetlerimizle Çankayalıların tamamından oy almak için çalışacağız." dediğini anımsattı.



Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, Çankaya'ya yapacakları her hizmette yanında olma sözü verdiklerini aktaran Taşdelen, "Çünkü Büyükşehir Belediyesi Çankaya ile kavga ederek, ilçeye hizmet etmemenin gerekçesini oluşturuyordu. İlçeye hizmet etmese de bu gerekçeyi ortadan kaldırmış olduk." diye konuştu.



Dolu dolu bir 5 yıl geçirdiklerini ve söz verdikleri tüm yatırımları gerçekleştirdiklerini anlatan Taşdelen, "Karnemizi 31 Mart'ta alacağız." ifadesini kullandı.



Hemen hemen her belediyenin cami alanlarını borçları karşılığında hazineye devrettiğini belirten Taşdelen, "Biz Çankaya'da ne kadar cami alanı varsa hepsini bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına devrettik." bilgisini verdi.



"Kavga etmedik ama ranta karşı çok ciddi mücadele ettik"



Hizmette kaldıkları 5 yıl boyunca 4 kültür sanat merkezi, 14 Çankaya Evi, 7 kreş, 6 Baharevi, 71 park, 6 pazar yerini hayata geçirdiklerini aktaran Taşdelen, ayrıca Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Bülent Ecevit Buz Sporları Merkezi'ni de Çankayalılara kazandırdıklarını söyledi.



Çankaya'yı 1 milyon ton asfaltla buluşturduklarını ve ilçenin üçte birinin Barcelona'da uygulanan çöp sistemine geçtiğini dile getiren Taşdelen, gelecek dönem ilçenin büyük bir kısmına bunu yaygınlaştıracaklarını bildirdi.



Taşdelen, "Çankaya'da 100 daireden fazla yapılan her siteye iskana geldiğinde yeraltı çöp sistemini zorunlu hale getirdik. Artık yeraltı çöp sistemini kendisi uyguluyor." dedi.



Hizmet siyaseti güttüklerinin altını çizen Taşdelen, şöyle konuştu:



"Ben siyasette kavganın, gürültünün, patırtının belediyecilikle bağdaşmadığına inanan biriyim. Vatandaş vergi veriyor ve hizmet bekliyor. Bu nedenle kavgadan uzak hizmet odaklı çalıştık. Ben oy almadığım yerlere daha fazla hizmet ettim. Bizim oy almadığımız yerler gelir dağılımı düşük yerler. Hiç kimse yatağa aç girsin istemiyoruz. Kavga etmedik ama ranta karşı çok ciddi mücadele ettik. Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan bütün kentsel dönüşüm kararlarına hepsine dava açtık. Yüzde 90'ının iptalini sağladık. Kenti talana uğratacak işlerin önüne geçmek için ciddi mücadele ettik. Bütün bunları yapmasaydık, şu anda dikey mimariden şikayet edenler belki Ankara'da sokağa çıkamazlardı. Biz bunun önüne geçmenin ciddi mücadelesini verdik. 31 Mart seçimlerinde halkımızın bunları ödüllendireceğini umuyorum."



Yeni projeler



Taşdelen, seçilmesi durumunda yeni dönemde yapacağı projelerden de bahsetti.



"Yeni dönemde en büyük projemiz Bademlidere Konsept Şehir Parkı Projesi." diyen Taşdelen, "Burası Gaziosmanpaşa'da, 800 dönüm. Bu 800 dönüme Atatürk Orman Çiftliği konseptinde bir park yapacağız." bilgisini paylaştı.



5 yıl içerisinde burayı etap etap tamamlayacaklarını belirten Taşdelen, park içerisinde piknik alanları, bilim merkezi, çocuk oyun alanları, ekolojik binalar bulunacağını ifade etti.



Sancak Mahallesi'nde Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacaklarını da bildiren Taşdelen, Anıtkabir'e gelen bütün yerli ve yabancı turistlerin bu müzeyi de ziyaret edeceğini söyledi.



Maltepe'de 22 bin metrekarelik alanda içinde bin kişilik kütüphanenin bulunacağı gençlik merkezi yapacaklarını anlatan Taşdelen, 2 yeni yüzme havuzu, 2 yeni pazar yeri, 4 yeni kreş, 50 yeni park, 5 yeni bahar evi ile 8 yeni Çankaya Evi'ni de ilçeye kazandıracaklarını bildirdi.



Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nu yenileyerek ulusal ve uluslararası müsabakalara açacaklarını dile getiren Taşdelen, bir adak ve aşevini de Çankaya'ya kazandıracaklarını vurgulayarak, "Burada kesilen adaklarla günde 5 bin kişiye yemek ulaştırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.



Bir soru üzerine Eskişehir Yolu üzerinde inşaatı 4 aydır duran Atatürk Kültür Merkezi hakkında bilgi veren Taşdelen, Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın burayı gezerek kendilerinin de kullanmak istediğini belirtti. Karahan'ın burada bazı değişiklikler yapılmasını istediğini anlatan Taşdelen, "Devlet Opera ve Balesinin istediği değişikliklere bakıyoruz, 'yapabilir miyiz?' diye. O nedenle burası 4 aydır durdu. Murat Bey'in istediklerinin yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz ona bakıyoruz. Olursa o şekilde tamamlayacağız, olmuyorsa aynı şekilde yapılacak. İnşallah burayı 2020'de açacağız. 20 yıldır Ankara'yı yönetiyorlar, bir tane kültür merkezi yapmadılar. İlçe belediyesi olarak biz yapıyoruz." açıklamasında bulundu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan eskiyen Cebeci Stadı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesini istediklerini ve bunun kabul gördüğünü vurgulayan Taşdelen, "Teşekkür ediyorum kendisine. Çankayamız güzel bir parka daha böylece kavuşmuş olacak." diye konuştu.



Alper Taşdelen, 31 Mart seçimlerinde oylarını artırarak yeniden iş başına gelmeyi istediklerini de sözlerine ekledi.

