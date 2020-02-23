Taşdelen şehitleri anıldı - Son Dakika

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde terör örgütü PKK mensupları tarafından 33 yıl önce gerçekleştirilen ve 14 vatandaşın şehit edildiği olayın yıl dönümü nedeni ile anma etkinliği gerçekleştirildi.



Taşdelen köyünde düzenlenen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin ardından, şehit yakınlarına ve şehit evlerine ziyaret gerçekleştiren protokol, burada şehit aileleri ile dayanışmada bulundu.



Vali Pehlivan, kendilerinin günümüzün ve geleceğin güçlü Türkiye'sinin temellerinin Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstanbul'un fethinden Kurtuluş Savaşı'na uzanan şan ve şeref destanları sayesinde atıldığını bildiklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Milletimizin tunç yürekli, katı demir bilekli, ak alınlı yiğitlerinin, aziz Türk milletinin onurunu ayakaltı olmaktan kurtarmak gökleri al bayraksız, minareleri ezansız bırakmamak için zerrece tereddüt göstermeden bedenlerini sağanak sağanak yağan ölüme karşı siper ettiklerini unutmayacağız" dedi. - ŞIRNAK