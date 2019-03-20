Son Dakika Haberleri: Taşdelen, Stk Temsilcileriyle Buluştu

Taşdelen, Stk Temsilcileriyle Buluştu

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor.

Taşdelen, Stk Temsilcileriyle Buluştu, System.String[]
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da faaliyet gösteren Türkiye Körler Vakfı ile Gümüşhane Torul Yalınkavak Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Belediye başkanlığında geçirdiği 5 yılın ardından yeniden aday gösterilen Taşdelen, önümüzdeki dönemde de geçmiş 5 yılda olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişkiler içerisinde olacaklarını belirtti. Başkan Taşdelen, çevre illerden gelip Ankara'da hayatlarını sürdüren insanların dernek ve vakıf aracılığıyla birliktelik sağladığını dile getirdi. Türkiye Körler Vakfı temsilcilerini Vedat Dalokay Kokteyl Salonu'nda ağırlayan Taşdelen'e Vakıf Başkanı Melahat Altınbaş katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdelen, Sancak ve çevresinde ilklere ve rekorlara imza attıklarını sözlerine ekledi. Sancak ve çevresinde Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, Zafer ve İnönü Parkları, Erdal İnönü Yüzme Havuzu bölgenin çehresini değiştirdiklerini aktaran Taşdelen, çalışmalarının artarak süreceği müjdesini verdi.

Buluşmaya derneğin Çankaya Şube Başkanı Sabri Balaban, Sancak Mahallesi Muhtarı Serap Mohammed ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

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