Taşdoğan'dan TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, TMMOB çalışanlarının SGK sıkıntıları ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.



Taşdoğan, verdiği soru önergesinde, "Ücretli çalışan ve emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının üst kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin mühendis, mimar ve şehir plancılarına ilişkin her yıl asgari ücret yayınlamaktadır. 2018 yılı için bürüt asgari ücret 3 bin 750 TL, 2019 yılı için ise 4 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) arasında 31.07.2012 tarihinde Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının asgari ücretleri ile ilgili olarak bir protokol imzalanmış ancak protokol hayata geçirilemeden 2017 yılında SGK tarafından tek taraflı iptal edilmiştir. Kurumsal bazı firmalar hariç gerek SGK protokolü olan dönemde gerekse protokol öncesi ve sonrasında maalesef ilgili meslek mensuplarının büyük bir kısmı, işçi asgari ücreti üzerinden SGK'lı gösterilmektedir. Asıl kazançları üzerinden gösterilmediğinden hem SGK kapsamında hem de stopaj anlamında devletimizin mali kayıpları olmaktadır. İlgili meslek grubundakiler, emeklilik sürecinde düşük maaşlar almakta ve yeni iş arayışlarına yönelmektedirler. Düşük ücretle çalışan veya emekli olduğu halde düşük emekli maaşı almaları bu meslek grubundakileri birden fazla işte çalışmaya yönlendirmektedir. Birden çok işyerinde çalışma pratikte mümkün olmadığı halde, SGK sisteminin sağladığı birden çok işyerinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Dolayısı ile ilgili meslek grubundaki yeni mezun mühendisler istihdam sorunu yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.



Taşdoğan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanmak üzere verdiği soru önergesinde, "31.07.2012 tarihinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile SGK arasında imzalanan, protokolü yeniden yürürlüğe almayı planlıyor musunuz? Çalışanların meslek kodlarına göre SGK girişlerinin yapılmasının sağlanmasına yönelik bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Yapılacak çalışmalarınızda meslek kodlarına göre asgari ücret belirlenmesini planlıyor musunuz? SGK veri tabanının T.C kimlik numarası, diploma ve bilgilerin eşleştirilmesi ile ilgili bir altyapı çalışması var mıdır?" sorularının cevaplandırılmasını istedi. - GAZİANTEP