Taşdoğan ve Kılıç gündemi telekonferans ile değerlendirdi - Son Dakika
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Taşdoğan ve Kılıç gündemi telekonferans ile değerlendirdi

6 saat önce

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç telekonferans görüşmesi gerçekleştirerek gündemi değerlendirdiler.

Taşdoğan ve Kılıç gündemi telekonferans ile değerlendirdi, System.String[]

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç telekonferans görüşmesi gerçekleştirerek gündemi değerlendirdiler.


Gerçekleşen telekonferans görüşmesinde Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Oğuzeli'nde alınan tedbirler ele alınırken, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın Belediye Başkanlığındaki ikinci dönem birinci yılını kutladı.


Oğuzeli'nin Cumhur İttifakı ruhuna en sadık kalan ilçelerden biri olduğunun altını çizen MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, "Şehrimize ve ilçemize sunmuş olduğunuz hizmetlerden dolayı sizi ve ekibinizi takdir ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.


Gerçekleşen telekonferans görüşmesinde Taşdoğan, "Oğuzeli ilçemizde ikinci döneminizin birinci yılını tamamladınız. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Memleketimize, şehrimize, ilçemize ciddi hizmetler sunuyorsunuz. Size ve ekibinize verilen bu görevi geçtiğimiz dönemde nasıl başarılı bir şekilde yerine getirdiyseniz, önümüzdeki dönemde de daha azimli hizmet etme isteğinizi görüyor ve takdir ediyoruz. Bütün meclis üyelerimize selamlarımı iletiyor, onlarında yeni dönem birinci yıllarını tebrik ediyorum. Oğuzeli Cumhur İttifakının ruhuna en sadık ilçemiz olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Partim, şahsım ve hemşehrilerim adına ekibiniz ve size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Hep birlikte atlatacağız"


Oğuzeli Belediyesi'nin Korona virüs salgınına karşı vermiş olduğu mücadelenin örnek olması gerektiğini vurgulayan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan "İnşallah hep birlikte daha yüksek bir millet bilinciyle bu işin üstesinden geleceğiz. Ülkemiz zor günlerden geçmekte. Bu zor günlerden geçerken devletimizin aldığı kararlara uyduğunuz, halkın sağlığını korumak adına üzerinize düşenin fazlasını yaptığınız, veren elin alan elden üstün olduğu şiarıyla yapmış olduğunuz çalışmaları takip ve takdir ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.


"Ülkemiz Allah'ın izniyle bu virüs belasını atlatacaktır" diyen Taşdoğan,"Sizin ve ekibinizin çalışmalarını akıl ve bilim ışığında yaptığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu mübarek 3 Aylar'da dua ederek, evlerinde kalarak çağrılara uyarak hareket etmelerini istiyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşımıza göstermiş olduğunuz hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Halka yardım, Hakk'a yardım düsturuyla yaptığınız çalışmalarınızda başarılarınızın devanı diliyorum. Küresel bir sorunla mücadele ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha yüksek bir millet bilinciyle bu işin üstesinden geliriz. Sözlerimi Sayın Genel Başkanımızın sözüyle bitirmek istiyorum "Her gecenin bir sabahı, her buhranın bir kurtuluş anı vardır ve bu da uzak değildir. Biraz daha sabredin, beklenilen günler yakındır". Sabredenler mutlaka feraha erecektir. Tüm vatandaşımıza sabırlar diliyor, evde kalmalarını rica ediyorum" ifadelerini kaydetti.


Amaçlarının vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise, "Bunu başarabilmek için ekibim ve ben elimizden gelenin fazlasını ortaya koymak zorundayız" dedi.


Gerçekleşen telekonferans görüşmesinde Başkan Kılıç, "Bu süreçte tabi Ak Parti ve MHP teşkilatlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in Milletvekillerimizin, Bakanlarımızın da büyük katkısı oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu aşamada bir önceki dönemde tamamlayamadığımız proje aşamasında olan çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak. Bunu başarabilmek için ekibim ve ben elimizden gelenin fazlasını ortaya koymak zorundayız" diye konuştu.


"Milli Birlik ve Dayanışma Ruhu ile bu belanın üstesinde geleceğiz"


Sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için hassas davrandıklarını vurgulayan Kılıç, "Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda vatandaşımızın yanında olmak zorundayız. Birinci yılımızı doldurmadan tüm dünyayı da etkisi altına alan bir virüs salgını maalesef ülkemizde de baş gösterdi. Oğuzeli Belediyesi olarak, devletimizin aldığı tedbir ve kararları Kaymakamlığımız ile birlikte uyguluyor, vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Devletimiz güçlü ve büyüktür, milletimizde Kadir Şiraz bir millettir. Birlikte olmayı, dayanışmayı, diri olmayı iyi biliyor. Bu belayı hep birlikte Vatandaşıyla Kaymakamlığıyla, Belediyesiyle, Jandarmasıyla, Polisiyle Sağlık Çalışanıyla diri olarak atlatacağız inşallah" dedi.


Süreçte tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Kılıç, şöyle devam etti:


"Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, Liderimiz ayın Devlet Bahçeli'nin de desteklediği 'Milli Dayanışma Kampanyasına' katkıda bulunmak adına 1 aylık maaşımızı bağışladık. Yaptığımız belki küçük bir şey ama bu birlik, beraberlik ve dayanışmanın göstergesi diye düşünüyoruz. Milli birlik ve dayanışma ile bu belanın üstesinde geleceğiz. Bu vesile ile sizlere çok teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Milletvekili, Gaziantep, Oğuzeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:12 Kaynak: İHA

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