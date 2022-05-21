Taşeli Platosu'nda çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi

Antalya'daki Taşeli Platosu'nda, Türkiye'de türü, alt türü ve varyetesi olarak toplam 139 çeşidi bilinen çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz "Türkiye'nin Çan Çiçeklerinin Revizyonu" başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında 2014'te başladıkları saha araştırmasını 4 yılda tamamladı.

Doktora öğrencileri Yusuf Altıoğlu ve Tuğkan Özdöl'ün de yer aldığı çalışmada Antalya'nın Taşeli Platosu'nda farklı olduğunu düşündükleri bir bitki bulundu.

Saha çalışmasının ardından veriler detaylı incelemeye tabi tutuldu.

İncelemelerde söz konusu çan çiçeğinin farklı bir varyasyon olduğu tespit edildi.

"Campanula myrtifolia var. caerulea" adıyla literatüre kazandırılan çiçeğe Türkçede "Taşeliçanı" ismi verildi.

Bu konudaki makale, Türkiye merkezli bilimsel dergi Herbarium Turcicum'un son sayısında yayımlandı.

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, AA muhabirine, çan çiçekleri olarak tanınan bitki grubunun oldukça güzel bir görünüme sahip olduğunu belirtti.

Dünyada 420 çan çiçeği çeşidinin bilindiğini aktaran Yıldırım, "Ülkemiz bu anlamda çok önemli bir noktada. Ülkemizde tür, alt tür ve varyeteleri ile toplam 139 çan çiçeği vardı. Son tespit ettiğimiz çan çiçeği ile bu sayı 140 oldu." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'de bulunan çan çiçeği türlerinden 68'inin endemik olma niteliği taşıdığını söyledi.

"Taşeliçanı" ismini verdikleri bitkinin 2100 rakımlı noktadaki kayalıklarda tespit edildiğini dile getiren Yıldırım "Bu, daha önceden bodur çan olarak bilinen Konya tarafında özellikle Karaman, Ermenek, Mersin, Silifke, Mut civarında yayılış gösteren bodur çan olarak bilinen çan çiçeğinin bir formu diyebiliriz. Tamamen beyaz çiçekli olan bu çan çiçeğinin mavi bir varyetesi olarak bilim dünyasına tanıttık." dedi.