Taşeli Platosu'nda çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Taşeli Platosu'nda çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi

21.05.2022 12:15
Taşeli Platosu'nda çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi

Antalya'daki Taşeli Platosu'nda, Türkiye'de türü, alt türü ve varyetesi olarak toplam 139 çeşidi bilinen çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi.

Antalya'daki Taşeli Platosu'nda, Türkiye'de türü, alt türü ve varyetesi olarak toplam 139 çeşidi bilinen çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz "Türkiye'nin Çan Çiçeklerinin Revizyonu" başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında 2014'te başladıkları saha araştırmasını 4 yılda tamamladı.

Doktora öğrencileri Yusuf Altıoğlu ve Tuğkan Özdöl'ün de yer aldığı çalışmada Antalya'nın Taşeli Platosu'nda farklı olduğunu düşündükleri bir bitki bulundu.

Saha çalışmasının ardından veriler detaylı incelemeye tabi tutuldu.

İncelemelerde söz konusu çan çiçeğinin farklı bir varyasyon olduğu tespit edildi.

"Campanula myrtifolia var. caerulea" adıyla literatüre kazandırılan çiçeğe Türkçede "Taşeliçanı" ismi verildi.

Bu konudaki makale, Türkiye merkezli bilimsel dergi Herbarium Turcicum'un son sayısında yayımlandı.

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, AA muhabirine, çan çiçekleri olarak tanınan bitki grubunun oldukça güzel bir görünüme sahip olduğunu belirtti.

Dünyada 420 çan çiçeği çeşidinin bilindiğini aktaran Yıldırım, "Ülkemiz bu anlamda çok önemli bir noktada. Ülkemizde tür, alt tür ve varyeteleri ile toplam 139 çan çiçeği vardı. Son tespit ettiğimiz çan çiçeği ile bu sayı 140 oldu." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'de bulunan çan çiçeği türlerinden 68'inin endemik olma niteliği taşıdığını söyledi.

"Taşeliçanı" ismini verdikleri bitkinin 2100 rakımlı noktadaki kayalıklarda tespit edildiğini dile getiren Yıldırım "Bu, daha önceden bodur çan olarak bilinen Konya tarafında özellikle Karaman, Ermenek, Mersin, Silifke, Mut civarında yayılış gösteren bodur çan olarak bilinen çan çiçeğinin bir formu diyebiliriz. Tamamen beyaz çiçekli olan bu çan çiçeğinin mavi bir varyetesi olarak bilim dünyasına tanıttık." dedi.

YORUMLAR
500
Antalya'da İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu düzenlendi Antalya'da İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu düzenlendi ANTALYA'DA KALAN UKRAYNALI YETİMLERE TÜRKÇE ÖĞRETİLECEK ANTALYA'DA KALAN UKRAYNALI YETİMLERE TÜRKÇE ÖĞRETİLECEK
Kaynak: AA

Hasan Yıldırım, Antalya, Türkiye, Bitki, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Taşeli Platosu'nda çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Taşeli Platosu'nda çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement