Son Dakika Haberleri: Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü
Son Dakika Güncel Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü - Son Dakika

Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü

6 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sonbaharda doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.

Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sonbaharda doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.

Taşeli Platosu'nda dağlık ve ormanlık alanda yer alan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Ermenek'te, sonbaharda tablo gibi görüntüler oluşuyor. Ermenek Barajı'nın turkuaz rengiyle, ağaçların yeşilden sarıya, kırmızıdan turuncuya farklı renklere bürünen yaprakları ortaya renk cümbüşü çıkardı.


Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
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