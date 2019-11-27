Taşeli Platosu'nda, sonbaharda renk cümbüşü
6 saat önce
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sonbaharda doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
KARAMAN'ın Ermenek
ilçesinde sonbaharda doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.
Taşeli Platosu'nda dağlık ve ormanlık alanda yer alan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Ermenek'te, sonbaharda tablo gibi görüntüler oluşuyor. Ermenek Barajı'nın turkuaz rengiyle, ağaçların yeşilden sarıya, kırmızıdan turuncuya farklı renklere bürünen yaprakları ortaya renk cümbüşü çıkardı.
- Karaman
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