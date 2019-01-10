Taşeron Firmadan 3 Aylık Paralarını Alamayan İşçilerden Tepki

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Mamak şantiyesinde, taşeron firmadan aylardır paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Mamak şantiyesinde, taşeron firmadan aylardır paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.



Şantiyenin önünde toplanan 27 işçi, 6 ay çalıştıklarını, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ücretlerini alamadıkları için işten ayrıldıklarını söyledi. İşçilerden Mehmet Efiloğlu, Nisan ayında şantiyede çalışmaya başladıklarını, 15 Mayıs'ta sigortalarının yapıldığını ileri sürdü. 11 Kasım'da işten ayrıldıklarını belirten Efiloğlu, "Toplam 54 kişiyiz ve toplam 240 bin TL tutarındaki paramızı alamadık. Biz EGO Genel Müdürlüğü'ne olsun, CİMER'e olsun defalarca yazılı dilekçe verdik. Ancak bu 54 kişi adına hiçbirine olumlu bir cevap alamadık. Üst düzey politikacılarla da görüşmeye çalışıyoruz ancak kimse bizimle seçim dönemi olduğu için ilgilenmiyor. Meclis'e girmeye çalışıyoruz, orada da bir şekilde yolumuz kesiliyor gidemiyoruz" dedi.



Taşeron firmanın 'Size borcum var, ödeyeceğim ama ana firmadan paranızı alamadım, bu yüzden de ödeme yapamıyorum' dediğini aktaran işçi Efiloğlu "Ana firmanın yetkilileri ile konuşuyoruz. 'Bizden alacakları kalmadı, 120 bin TL alacakları var, başka da bir alacakları yok' şeklinde beyanda bulunuyorlar. Bunların hepsi sahtekarlık hepsi de yalan dolan. Biz hakkımız olan paramızı istiyoruz" diye konuştu.

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