Taşeronun İstihdam Biçimi Olarak Kullanılmasına Her Zaman Karşı Olduk"

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Taşeronun istihdam biçimi olarak kullanılmasına her zaman karşı olduk. Onun için taşerondaki arkadaşlarımızın kadroya alınması konusu her zaman bizim gündemimizde oldu, hiç düşmedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir otelde gerçekleşen toplantıya katılan Kavlak, Erdemir'de çalışan sendikaya üye işçileri kapsayan 27. dönem toplu iş sözleşmesinin, kazanılmış haklar kaybedilmeden imzalandığını söyledi.



Kavlak, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, rakipleri alt etmek için durmadan yarıştıklarını belirterek, "Ya mücadeleyi kazanırız ya da altında ezilir gideriz. Tarihin çöplüğü ezilip gidenlerle doludur. İşte bu yüzden, akılda kalanlar büyük zaferler ve bu zaferlere imza atan büyük yüreklerdir. Tıpkı Erdemir işçisi gibi. Tıpkı 200 bini aşkın Türk Metal'in göğsünde yanan alev gibi." diye konuştu.



Her sektörde daralmanın yaşandığını ve reel sektör verilerini yakından takip ettiklerini aktaran Kavlak, "Bütün olumsuzluklara rağmen kimseyi kırmadan, incitmeden, üzmeden böyle bir sözleşme imzalamak bu koşullarda gerçekten mucizedir. Emin olun başka tanımı yoktur. Bu mucizenin sahibi sizsiniz, hepinize helal olsun. Dik duruşunuz için, hepinize helal olsun." şeklinde konuştu.



Taşeron işçilerin kadroya alınması



Kavlak, Erdemir'de çalışan taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ilgili daha önce yapılan görüşmelerin sonuçlanamadığını hatırlatarak, "Bir müjde vereyim. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ile beraberdik. Taşeron olarak çalışan arkadaşlarımızın kadroya alınması noktasında konuştuk." dedi.



"Sayın Genel Müdür, Cumhurbaşkanının talimatı ile gereğinin yapılacağını söyledi." diyen Kavlak, şunları kaydetti:



"Bizi bilen bilir, taşeronun istihdam biçimi olarak kullanılmasına her zaman karşı olduk. Onun için taşerondaki arkadaşlarımızın kadroya alınması konusu her zaman bizim gündemimizde oldu, hiç düşmedi. Sorunun çözümü için ne yapılması gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Gerek Cumhurbaşkanımız ve gerekse ilgililere aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Yatırımlar için ön görülen istihdamın mevcut taşeron kadrosundan temin edilmesi hususundaki karşılıklı beyan, bence sorunun çözümünde en önemli noktalardan biridir."



Programın ardından AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kavlak'ı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin karşıladı.

