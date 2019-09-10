TASEV'den Bartın ziyareti

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Yönetim Kurulu Başkanı Tan Erdoğdu ve yönetim kurulu Bartın'da ziyaretlerde bulundu.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hali Balık, heyetin Saya Eğitim Merkezi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" teması kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Heyetin Bartın'da sayacılık ve ayakkabıcılık sektörü ile ilgili inceleme ve görüşmelerde bulunmak amacıyla kenti ziyaret ettiğini belirten Balık, şöyle konuştu:

"TASEV yönetimi ile ortak projeler üretme konusunda fikir alış verişinde bulunacağımız ziyaret kapsamında yine Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Saya Eğitim Merkezi'nde incelemede bulunuldu. Heyet ile merkezin daha da geliştirilmesi ve burada yapılan sayaların hayır ayakkabısına dönüştürülmesi yönünde adımlar atılmasına karar verildi. Bartın TSO ve TASEV arasında iyi niyet protokolünün imzalanması kararı aldık. Yine ihtiyaç duyulması durumunda TASEV'in Bartın'da şube açması konusunu değerlendirdik."

TASEV Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğdu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ozan Limoncular, Ahmet Kayalı, Ahmet Aydan, Hüseyin Ata ile Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Sekreteri Süleyman Sırrı Köklü'den oluşan heyet, sektörde faaliyet gösteren firmaları da ziyaret etti.