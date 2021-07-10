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Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar - Son Dakika

Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar

10.07.2021 12:11

BDDK'nın tasfiye kararı aldığı tasarruf şirketlerinden Gerçekevim'le ilgili ortaya çıkan detaylar şok etkisi yarattı. Şirketin, saadet zinciri sistemiyle yönetilen SAS Holding'e bağlı olduğu ortaya çıktı. Sisteme para yatıran 13 bin 105 kişiden 600 milyon lira toplandı. Aylık yüzde 10 kar vaadine inanıp varını yoğunu sisteme yatıranlar şimdi beş kuruşsuz kaldı. 4 yıl önce bir markette reyon görevlisi olarak çalışan şirket yöneticilerinden Mahmut B.'nin 2 milyona Ferrari alması tepki çekti.

BDDK, geçen hafta, faizsiz ev veya otomobil edindiren 21 firmanın tasfiye sürecine alındığını açıkladı. Listede, Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ de yer aldı. Kayıtlara göre, 15 milyon lira sermayeli şirket 28 Ekim 2020'de kuruldu. Çeşitli illerde 31 şubesi bulunan Gerçek Evim'in yönetimine önceki gün 6 kişilik tasfiye memuru atandı. Atanan memurlar, şirketin varlığına göre para yatıran kişilere ödeme yapacak. Tasfiye sürecine başlanan Gerçek Evim ile ilgili detaylar ise dikkat çekici. Anılan şirket, saadet zinciri yöntemi ile işleyen SAS Holding'e bağlı.

13 BİNİ AŞKIN KİŞİ PARA YATIRDI

Para yatıran kişi sayısı 13 bin 105. Bu kişilerden toplanan paranın miktarı ise 600 milyon seviyesinde. Sistemin çığ gibi büyümesi, yüksek kâr payı vaat etmesi sayesinde oldu. SAS Holding'e para yatıran kişilere aylık ödenen kâr payı yüzde 10 oldu. 100 bin lira yatıran kişi, aylık 10 bin TL ödeme aldı. Benzer yöntemle işleyen sistemlerde olduğu gibi ilk aylarda ödemeler düzenli yapıldı.

Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! 600 milyon liralık vurgun yapıp, kendilerine Ferrari aldılar

KREDİ ÇEKTİ SİSTEME GİRDİ

Ödemelerin düzenli yapıldığını gören kişi, yatırdığı tutarın daha fazlasını yatırmaya başladı. Amaç daha fazla kazanmaktı. 30 yaşındaki Metin G. bu kişilerden biri. Metin G., İstanbul'da bir marketin kasap reyonunda çalışıyor. G., sisteme ilk olarak geçen aralık ayında 45 bin TL yatırdı. Aylık 4.500 lirasını Ocak 2021'de almaya başladı. 45 bin liralık ilk 'yatırımı' bankadan kredi çekerek yapan G., ödemelerin düzenli olduğunu görünce nisan ayında 70 bin lira daha kredi çekti. G.'nin hayali, toplam 115 bin liralık yatırımı ile aylık 10-11 bin lira kâr payı elde etmekti. Haziranda 11 bin liraya yakın bir kâr payı alan G.'nin planı, işlenen cinayet ve sonrasında yaşanan intihar sonrası alt üst oldu. G. şimdilerde, aylık 6.500 liralık kredi taksit ödemesini nasıl yapacağını düşünüyor.

"SIRA BEKLEDİM"

Sisteme para yatıranlara ilişkin ulaşılan bilgiler ise çok çarpıcı. Yüklü miktarda para yatıran ancak adının yazılmasını istemeyen bir kaynak şunları anlattı: "Şirketin Ataşehir'deki merkezine parayı elden götürdüm. Gittiğimde bir saat sıra bekledim. Bildiğiniz kuyruk vardı. Binanın alt katında, bankalarda olduğu gibi 4-5 ayrı vezne vardı. Sırada, benim gibi bekleyen doktor, polis, uzman çavuşlar da vardı. Kimler para yatırmadı ki! Taksi plakasını 1,2 milyon liraya satıp giren var... Yine pazar tezgahlarını 700-800 bin liraya satıp giren oldu. Dükkânını ve otomobilini satıp buraya para yatıran var. Durumu çok iyi olup da tüm varlığını buraya kaptıran ve şimdilerde iş arayan bir sürü kişi var. Kredi çekip giren binlerce kişi var... Bir dönem, Galatasaray'da top koşturan M. K. de sisteme para yatıran isimlerden biri. Avukat Cesim Parlak, bir çok mağdurun kendisine ulaştığını "Yuvası dağılma noktasına gelen çok insan var" sözleri ile anlattı.

Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! 600 milyon liralık vurgun yapıp, kendilerine Ferrari aldılar

MARKETTE REYONCUYDU FERRARI ALDI

Diğer tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi SAS Holding'de de kurucu isimlerin yanı sıra yönetim kademesinde bulunan isimler en çok kazananlar oldu. Ulaşılan bilgilere göre, 7 isim, binlerce kişinin sisteme para yatırmasını sağladı. Bu kişiler "milyonerler grubu" olarak anılıyor. Aylık kazançları 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mahmut B., Mehmet İ., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökkeş K. ve Nurullah K.'den oluşan ekibin, her biri 1 milyon lira değerinde olan lüks otomobillerle çektirdiği fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. Bundan 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon görevlisi olan Mahmut B., geçen ay, üyelerin bulunduğu WhatsApp grubuna, 2 milyon lira değeri olan bir Ferrari California marka araç aldığını yazmıştı.

Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! 600 milyon liralık vurgun yapıp, kendilerine Ferrari aldılar

KOÇAN'I ÖLDÜRÜP PARAYI ALDILAR

SAS Holding geçen ay, gün ortasında işlenen cinayet ve intihar ile bir kez daha gündeme geldi. Holding yöneticisi Sibel Koçan'ın arabasındaki 10 milyon lirayı almak isteyen silahli kişiler Koçan'ı öldürdükten sonra çantadaki 3,5 milyon lira ile kaçtı. Cinayeti duyan Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın ise Ataşehir'de kaldığı binadan atlayarak yaşamına son verdi. Sibel Koçan'ı adım adım takip eden kişilerin, sisteme para yatıran bir ekip olduğu öğrenildi. Cinayet sonrası yürütülen soruşturmada 8 kişi tutuklanmıştı.

Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! 600 milyon liralık vurgun yapıp, kendilerine Ferrari aldılar

PARA YATIRDIKLARI BİNADA KİMSE YOK

Holding'e para yatıran binlerce kişi ortada kalmış durumda. Cinayetin işlendiği binaya dün gidenler "Cenaze nedeni ile kapalıyız" yazısı ile karşılaştı. Sisteme para yatıran kişilerin önemli bir bölümü İstanbul'da bulunurken, farklı illerde yaşayan çok sayıda kişi de var. Yatırımcılar, çeşitli illerde savcılıklara suç duyurularında bulunurken, İstanbul'da da kalabalık bir grubun hafta başında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar

Türk Lirası, Ferrari, Kredi, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Haydar Çakır: böyle insanların çoğunlukda olduğu ülkede, yeme gelen acemi kuş gibileri , deveyi yardan atan bir tutam ot, misal bir poşet çaya saatlarca alkış çalıp bekliyenler , yani aptallığın ikramiyesi böyle olur Cevap Yaz 46 1 Yayından Kaldır
  • Erkan Er: iyi yapmışlar oh olsun bu millet sever 2 kuruşa 10 kuruş almayı bak işte böyle yaparlar adama nasıl olsa hırsızlığa ceza yok Cevap Yaz 49 1 Yayından Kaldır
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