Tasfiye olan Kayısıbirlik'in borçları terkin edilecek

Tasfiye olan Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kayısıbirlik) kamuya borçlarının terkin edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla terkine konu borçlar da belirlendi. Buna göre, Kayısıbirlik'in tasfiye kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandığı tarihte mevcut olan borçlar, Hazine alacaklarına dönüşen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredileri, takip edilen borçlar, tam kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine olan her türlü borçlarının tümü ana para borç bakiye tutarları ile faiz ve gecikme zammı gibi tüm feri borç tutarları kapsamda olacak.

Kayısıbirlik'ten alacaklı olanlara bu karar dışında ayrıca tebligat yapılmayacak.

Alacağı olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri, bu kararın yayınlanmasını takiben, ilave talebe veya talimata gerek kalmadan borçların terkini için gerekli işlemleri yaparak bu borçları terkin edecek.

Terkin işlemleri tamamlandıktan sonra en geç 15 iş günü içinde Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, ilgili kurum tarafından resmi yazıyla bilgilendirilecek.