Tasfiyelik eşya 165 milyon lira kazandırdı
1 saat önce
Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarının açık artırma yöntemiyle gerçekleştirmeye başladığı ihale modeliyle 7 ayda yaklaşık 5 bin 400 araç ve eşyanın satışı yapıldı.
Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarının açık artırma yöntemiyle gerçekleştirmeye başladığı ihale modeliyle 7 ayda yaklaşık 5 bin 400 araç ve eşyanın satışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:53
Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı
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