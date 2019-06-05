Son Dakika Haberleri: Tasfiyelik eşya 165 milyon lira kazandırdı
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Tasfiyelik eşya 165 milyon lira kazandırdı

1 saat önce

Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarının açık artırma yöntemiyle gerçekleştirmeye başladığı ihale modeliyle 7 ayda yaklaşık 5 bin 400 araç ve eşyanın satışı yapıldı.

Tasfiyelik eşya 165 milyon lira kazandırdı, System.String[]
Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarının açık artırma yöntemiyle gerçekleştirmeye başladığı ihale modeliyle 7 ayda yaklaşık 5 bin 400 araç ve eşyanın satışı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:53 
Ekonomi
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