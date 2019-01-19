Son Dakika Haberleri: Taşhan'da Turkuaz Resim Sergisi

Taşhan'da Turkuaz Resim Sergisi

22 dakika önce

Bayburt Belediyesi'nin 2019 yılı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Turkuaz Resim Sergisi tarihi Taşhan'da açıldı.

Taşhan'da Turkuaz Resim Sergisi, System.String[]
Bayburt Belediyesi'nin 2019 yılı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Turkuaz Resim Sergisi tarihi Taşhan'da açıldı.

Belediyenin ev sahipliğinde sanatçı ve akademisyen Tekin Koçan tarafından düzenlenen serginin açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri eserler hakkında sanatçı Tekin Koçan'dan bilgi aldılar. Daha sonra Vali Pehlivan ve Başkan Memiş Koçan'a teşekkür belgesi hediye takdim ettiler. Sergi sanatseverler için 30 Ocak 2019'a kadar kapılarını açık tutacak. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi Engelsiz Yaşam Derneği, Kendilerine "Dolandırıcı" Diyen Muhterem Nur'dan Şikayetçi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 10:08:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşhan'da Turkuaz Resim Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]