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Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi düzenlenen törenle açıldı

28.08.2021 14:25
Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi düzenlenen törenle açıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Taşhoran Kilisesi, Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Taşhoran Kilisesi, Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açıldı.

Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezin'de gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından onarım çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Burada konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk medeniyetinin içerisinde barındırdığı birlikte yaşama kültürü, hoşgörü ve anlayıştan bahsederek, "Bir şehri değerli kılan tarihsel süreç içerisinde orada yaşayan insanların yaşam tarzlarını yansıtan, kültürlerini yansıtan mirasa sahip çıkmasıdır. Şehirleri şehir yapan, onlara kimliğini veren bu yapıların ve o yapılarla birlikte yaşayan insanların kültürünü devam ettirip ettiremediğidir. Bu anlamda Malatya çok zengin bir kültür mirasına sahip." dedi.

Baruş, 10 yıl önce başlatılan onarımın proje eksikliklerinden ve müteahhidin işi layıkıyla yapmamasından dolayı yarım kaldığını ve nihayet tamamlandığını dile getirdi.

"Biz tarihi yapıları kendi haline terk edemezdik, etmedik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da insanlığın ortak değerleri olan kültürel mirasın hangi millete ait olduğunu ayırmadan, birlik beraberlik içerisinde, "bunlar Malatya'nın değeridir" anlayışı içerisinde ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gürkan, 1878 yılında bir Rum usta tarafından yapılan Taşhoran Kilisesi'nin 1893 yılında tamamlandığını, deprem nedeniyle hasar gördüğünü ve 1905 yılında onarıldığını ancak bir yangın sonrası kendi haline bırakıldığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz tarihi yapıları kendi haline terk edemezdik, etmedik de. Buranın da ayağa kaldırılması noktasında çalışma başlattık. Burası 1977 yılında Koruma Kurulu tarafından kültürel miras olarak tescil edilmiş. Biz göreve gelince buranın kamulaştırma ile ilgili eksiklerini, rölövelerini ve restorasyon projelerini yaptık, hazırladık. ve buranın onarımı da aslına uygun, Koruma Kurulunun tasdik ettiği proje çerçevesinde yapıldı. Çevre ile ilgili cephe giydirmeler ve cephe boyamaları da yapılarak bugün Kültür ve Sanat Merkezi olarak açıldı. 'Kilise olarak mı işlev görecek' gibi sorular geliyor. Burası bir kültür merkezidir. İbadete açılması bizim uhdemizde olan bir şey değildir. Valiliğe yapılan müracaat ve İçişleri Bakanlığının onayı ile gerçekleştirilir. Bizim İçişleri Bakanlığımız da bu konuda olan taleplerin hiçbirini geri çevirmemiştir. Yılın belli zamanlarında, veyahut da belli periyotlarda burada gelip ibadetlerini, ayinlerini yapabilirler."

"Hepimiz için büyük bir kazanç"

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da 10 yıllık titiz bir çalışma sonrası kilisenin restorasyon çalışmalarının bittiğini belirtti, "Akdamar gibi Taşhoran Kilisesi de bir yüksek kilise, kültür ve sanat merkezi olarak kapılarını bugün dünyaya açıyor. Bundan böyle burası bir ibadet ve kültür alanı olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu kilisenin ibadetin yanı sıra bir kültür hizmeti de verecek olması etkinliğini ikiye katlayacaktır." dedi.

Maşalyan, konuşmasının ardından gazetecilerin düşüncelerini ve hislerini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Mutluluğumuzu ve memnuniyetimizi paylaşmak isteriz. 100 yıl sonra bir sanat ve kültür merkezi olarak onarılan Taşhoran Kilisesi aynı zamanda Hristiyan vatandaşlar için ibadete de açılıyor. Elbetteki biz bunu ülke barışı, birliği ve kardeşliği açısından çok önemli bir mesaj olarak algılıyoruz. Anadolu'nun yitmeye yüz tutmuş zenginliklerinin kazandırılması ve tekrar gün ışığına çıkartılmasının hepimiz için büyük bir kazanç olduğunu belirtmek isterim. Gösterilen bu ilgi ve teveccüh dolayısıyla aynı zamanda Malatya yöneticilerine, başta sayın Vali, Belediye Başkanı olmak üzere teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezin'in açılışı yapılarak katılımcılar alanı gezdi.

Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı, Malatya, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika


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