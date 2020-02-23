Taşhoron Kilisesi'nin restorasyonu için ihale süreci başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşhoron Kilisesi'nin restorasyonu için ihale süreci başladı - Son Dakika

Taşhoron Kilisesi'nin restorasyonu için ihale süreci başladı

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kent merkezinde bulunan Taşhoron Kilisesi'nin restorasyonuyla ilgili çalışmaların Koruma Kurulu tarafından onaylandığını ve ihale sürecinin başladığını bildirdi.

Taşhoron Kilisesi'nin restorasyonu için ihale süreci başladı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kent merkezinde bulunan Taşhoron Kilisesi'nin restorasyonuyla ilgili çalışmaların Koruma Kurulu tarafından onaylandığını ve ihale sürecinin başladığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyecilik anlayışlarının 5 temel madde üzerinde yürütüldüğünü, bunların hizmet, sosyal, kültürel belediyecilik, çevrenin korunması ve yeşil dokunun artırılması olduğunu belirtti.

Kültürel mirasın korunarak, gelecek nesillere aktarılmasında yoğun çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Ulu Cami'nin yanında bulunan Şahabe-i Kübra Medresesi'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Sevserek Han ve Şişman Han ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Taşhoron Kilisesi restorasyonuyla ilgili çalışmalar Koruma Kurulu tarafından onaylandı. İhale süreci başladı. İhale süreci tamamlandıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlanacak."

Gürkan, yapmış oldukları çalışmalarda geçmişi, günümüzü ve geleceği düşünerek hizmet ürettiklerini aktardı.

Selahattin Gürkan, Malatya, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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