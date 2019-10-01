TASİAD'dan Başsavcı Tiryaki'ye ziyaret etti
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Tarsus Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TASİAD) üyeleri, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Tarsus Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TASİAD) üyeleri, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'yi ziyaret etti.
Tiryaki, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus'un önemli bir ilçe olduğunu ve buranın kalkınması için gerekli katkıyı vereceklerini söyledi.
TASİAD Başkanı Hamza Kara ise Tarsus'un her alanda kalkınıp gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.
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