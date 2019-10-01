Son Dakika Haberleri: TASİAD'dan Başsavcı Tiryaki'ye ziyaret etti
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TASİAD'dan Başsavcı Tiryaki'ye ziyaret etti

16 dakika önce

Tarsus Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TASİAD) üyeleri, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'yi ziyaret etti.

TASİAD'dan Başsavcı Tiryaki'ye ziyaret etti, System.String[]

Tarsus Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TASİAD) üyeleri, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'yi ziyaret etti.

Tiryaki, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus'un önemli bir ilçe olduğunu ve buranın kalkınması için gerekli katkıyı vereceklerini söyledi.

TASİAD Başkanı Hamza Kara ise Tarsus'un her alanda kalkınıp gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Başsavcı, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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