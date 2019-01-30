Son Dakika Haberleri: Tasiad'ın Yeni Başkanı Hamza Kara, Oldu

Tasiad'ın Yeni Başkanı Hamza Kara, Oldu

1 saat önce

Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TASİAD) Olağan Genel Kurul toplantısında Hamza Kara, başkanlığa seçildi.

Tasiad'ın Yeni Başkanı Hamza Kara, Oldu, System.String[]
Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TASİAD) Olağan Genel Kurul toplantısında Hamza Kara, başkanlığa seçildi.


Tarsus Ticaret Borsası'nda yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Yakup Ateş, aday olmazken, tek listeyle seçime giren Hamza Kara, başkanlığa seçildi.

Kara, burada yaptığı konuşmada, TASİAD olarak bölgenin ve ülkenin kalkınması için el birliğiyle çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Tarsus için hayati önem arz eden konularda işbirliği yapmayı sürdüreceklerini bildiren Kara, "TASİAD olarak bizler, Adana ve Mersin'i bir ve beraber Çukurova bölgesi olarak gören, Mersin ve Adana'nın ancak el ele verdiği, birlikte hareket ettiği zaman daha çok kalkınacağına, yaşam kalitesinin artacağına yürekten inanıyoruz. Bizler bir arada yaşama kültürünü ve hoşgörüyü en iyi şekilde yaşatan bir bölgeyiz. Çukurova bölgesi Türkiye'nin en önemli tarım havzasına sahip bir bölgedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Tarsus, Güncel
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