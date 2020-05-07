Taşıdığı hastadan covid-19 bulaşan taksici hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde taksi şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Coşkun Tongul, korona virüs tedavisi gördüğü Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde hayatını kaybetti. Tongul'un taşıdığı bir hastadan korona virüs bulaştığı belirtildi.



Edinilen bilgiye göre Tongul, korona virüse çalıştığı takside taşıdığı bir müşterisinden bulaşması neticesi yakalandı. Bir aydır Bursa'daki Şevket Yılmaz Hastanesi'nde korona tedavisi gören talihsiz adam son 10 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını bu sabah kaybetti.



Coşkun Tongul'un cenazesinin kontrollü olarak defnedileceği, çalıştığı taksinin ise Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından denetlenip dezenfekte edildiği belirtildi.



Coşkun Tongul'un ölümü ailesi başta olmak üzere taksici arkadaşlarını hüzne boğdu. Çalışma arkadaşları sosyal medya hesaplarından "Çınar Taksi durağımızın sevilen isimlerinden Coşkun ağabeyimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Acılı ailesine sabırlar versin inşallah" notunu paylaştılar. - BURSA