Taşıdığı hastayla aynı rahatsızlığa yakalanan ambulans şoförü tedavi edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşıdığı hastayla aynı rahatsızlığa yakalanan ambulans şoförü tedavi edildi - Son Dakika

Taşıdığı hastayla aynı rahatsızlığa yakalanan ambulans şoförü tedavi edildi

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde diseksiyon (kalpten çıkan ana damar yırtığı) rahatsızlığı bulunan hastayı Van'a getiren ambulans şoförü Hüseyin Karaaslan, bir saat sonra aynı rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde diseksiyon (kalpten çıkan ana damar yırtığı) rahatsızlığı bulunan hastayı Van'a getiren ambulans şoförü Hüseyin Karaaslan, bir saat sonra aynı rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Siirt'te ambulans şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Karaaslan, geçen hafta diseksiyon teşhisi konulan 52 yaşındaki Halit Turan'ı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Pervari'ye döndüğü sırada sırtında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Karaaslan'a, bir saat önce Van'a getirdiği hastayla aynı teşhis konuldu.

Ambulansla Van'a getirilerek Turan'la aynı serviste tedavi altına alınan Karaaslan'ın yırtılan damarı, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Dr. Murat Sezgin ve Op. Dr. Mehmet Aşam'ın gerçekleştirdiği 5 saatlik operasyonla onarıldı.

"Taşıdığım hastayla aynı teşhis konuldu"

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşıdığı hastayı bıraktıktan 1 saat sonra sırtında şiddetli bir ağrı oluştuğunu belirterek, "Yakınlarım sağlık ekibinden yardım istedi. Gelen sağlık ekibi beni Siirt'teki hastaneye götürdü. Müdahalenin ardından Van'a sevk edilerek ameliyat edildim. Taşıdığımız hastayla aynı teşhis konuldu. Van'da böyle bir hastanenin olması çok önemli. Sağlık durumum çok iyi. Allah doktorlardan razı olsun." diye konuştu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Remzi Sarıkaya ise ilk kez böyle bir vakayla karşılaştıklarını belirterek, "Karaasalan'ı bir hafta önce merkezimizde tedavi altına aldık. Doktor arkadaşlarımızın başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu." dedi.

"Tuz tüketiminin yüksek olmasından kaynaklanıyor"

Dr. Murat Sezgin de bölgede tuz tüketiminin yüksek olmasından dolayı diseksiyon rahatsızlığının sıklıkla görüldüğünü vurguladı.

Çok ilginç bir olay yaşadıklarını kaydeden Sezgin, "Ambulans şoförü hastamız, taşıdığı hastanın tanısını bir saat sonra kendisinde alıyor. Hastaları burada tedavi altına aldık. Ambulans şoförünün ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamız sağlığına kavuştu. Bugün taburcu ettik." ifadelerini kullandı.

Taşıdığı hastayla aynı rahatsızlığa yakalanan ambulans şoförü tedavi edildi

Pervari, Siirt, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:36:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşıdığı hastayla aynı rahatsızlığa yakalanan ambulans şoförü tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]