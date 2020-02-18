Taşıdığı hastayla aynı rahatsızlığa yakalanan ambulans şoförü tedavi edildi - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde diseksiyon (kalpten çıkan ana damar yırtığı) rahatsızlığı bulunan hastayı Van'a getiren ambulans şoförü Hüseyin Karaaslan, bir saat sonra aynı rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Siirt'te ambulans şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Karaaslan, geçen hafta diseksiyon teşhisi konulan 52 yaşındaki Halit Turan'ı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Pervari'ye döndüğü sırada sırtında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Karaaslan'a, bir saat önce Van'a getirdiği hastayla aynı teşhis konuldu.

Ambulansla Van'a getirilerek Turan'la aynı serviste tedavi altına alınan Karaaslan'ın yırtılan damarı, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Dr. Murat Sezgin ve Op. Dr. Mehmet Aşam'ın gerçekleştirdiği 5 saatlik operasyonla onarıldı.

"Taşıdığım hastayla aynı teşhis konuldu"

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşıdığı hastayı bıraktıktan 1 saat sonra sırtında şiddetli bir ağrı oluştuğunu belirterek, "Yakınlarım sağlık ekibinden yardım istedi. Gelen sağlık ekibi beni Siirt'teki hastaneye götürdü. Müdahalenin ardından Van'a sevk edilerek ameliyat edildim. Taşıdığımız hastayla aynı teşhis konuldu. Van'da böyle bir hastanenin olması çok önemli. Sağlık durumum çok iyi. Allah doktorlardan razı olsun." diye konuştu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Remzi Sarıkaya ise ilk kez böyle bir vakayla karşılaştıklarını belirterek, "Karaasalan'ı bir hafta önce merkezimizde tedavi altına aldık. Doktor arkadaşlarımızın başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu." dedi.

"Tuz tüketiminin yüksek olmasından kaynaklanıyor"

Dr. Murat Sezgin de bölgede tuz tüketiminin yüksek olmasından dolayı diseksiyon rahatsızlığının sıklıkla görüldüğünü vurguladı.

Çok ilginç bir olay yaşadıklarını kaydeden Sezgin, "Ambulans şoförü hastamız, taşıdığı hastanın tanısını bir saat sonra kendisinde alıyor. Hastaları burada tedavi altına aldık. Ambulans şoförünün ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamız sağlığına kavuştu. Bugün taburcu ettik." ifadelerini kullandı.