Taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi, toprağa verildi - Son Dakika
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Taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi, toprağa verildi

12.09.2022 14:26
Taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi, toprağa verildi

ADANA'nın Feke ilçesinde, depoda kamyondan indirerek taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi Umut Durakçı (36), toprağa verildi.

ADANA'nın Feke ilçesinde, depoda kamyondan indirerek taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi Umut Durakçı (36), toprağa verildi.

Olay, dün Akkaya Orman İşletme Şefliği'nin deposunda meydana geldi. Kamyondan tomruk indirip, taşımaya çalışan orman işçisi Umut Durakçı, dengesini kaybetti. Bu sırada yere düşen Durakçı'nın üzerine, taşıdığı tomruklar devrildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durakçı, hayatını kaybetti. Durakçı'nın cenazesi, otopsi sonrası ailesince teslim alındı. Umut Durakçı'nın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Ağlıboğaz Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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ÜZERİNE TOMRUK DEVRİLEN ORMAN İŞÇİSİ TOPRAĞA VERİLDİ ÜZERİNE TOMRUK DEVRİLEN ORMAN İŞÇİSİ TOPRAĞA VERİLDİ Adana'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü Adana'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü
Kaynak: DHA

Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi, toprağa verildi - Son Dakika

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