Taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi, toprağa verildi

ADANA'nın Feke ilçesinde, depoda kamyondan indirerek taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi Umut Durakçı (36), toprağa verildi.
Olay, dün Akkaya Orman İşletme Şefliği'nin deposunda meydana geldi. Kamyondan tomruk indirip, taşımaya çalışan orman işçisi Umut Durakçı, dengesini kaybetti. Bu sırada yere düşen Durakçı'nın üzerine, taşıdığı tomruklar devrildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durakçı, hayatını kaybetti. Durakçı'nın cenazesi, otopsi sonrası ailesince teslim alındı. Umut Durakçı'nın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Ağlıboğaz Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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