Son Dakika Haberleri: Taşıdığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü
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Taşıdığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü

1 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, tarladan dönerken N.S.'nin (65) taşıdığı kocasına ait tüfek ateş aldı.

Taşıdığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, tarladan dönerken N.S.'nin (65) taşıdığı kocasına ait tüfek ateş aldı. Hastaneye kaldırılan N.S. hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Dağyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. N.S.'nin, çiftçilik yapan eşi K.S. (67) ile birlikte tarladan dönerken taşıdığı tüfek, aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan N.S., eşi tarafından özel hastaneye götürüldü. N.S. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, K.S. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:55 Kaynak: DHA
Serdivan, Sakarya, Güncel
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