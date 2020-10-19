Taşıdıkları eşyaların yarısını bırakıp, yarısını alarak kayıplara karıştılar - Son Dakika

Taşıdıkları eşyaların yarısını bırakıp, yarısını alarak kayıplara karıştılar

19.10.2020 00:58
Taşıdıkları eşyaların yarısını bırakıp, yarısını alarak kayıplara karıştılar, System.String[]

Bursa'da eşyalarını internetten bulduğu nakliye firmasına taşıttıran ev sahibi, firmanın eşyalarının yarısını indirip yarısıyla ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Bursa'da eşyalarını internetten bulduğu nakliye firmasına taşıttıran ev sahibi, firmanın eşyalarının yarısını indirip yarısıyla ortadan kaybolduğunu iddia etti.

İddiaya göre, Yıldırım ilçesinde yaşayan Erdal Civaroğlu, evini taşıması için internetten bulduğu bir nakliye firmasıyla 900 lira karşılığında anlaştı. Taşıma firması eşyaların yarısını indirirken, yatağı taşıyamayacağını belirterek apartmanın girişinde bıraktı. Bunun üzerine taşıma firması yetkilileri ile eşyaların sahibi arasında tartışma çıktı. Taşıma yapan firma paranın tamamını isterken, ev sahibi eşyaların taşınmasının ardından parayı vereceğini söyledi. Yaşanan anlaşmazlıktan sonra iddiaya göre taşıyıcı firma çalışanları, değeri 10 bin lirayı bulan beyaz eşyaları indirmeyerek ortadan kayboldu. Eşyalarının sahibinin telefonla ulaştığı firma, beyaz eşyalarının kendisinde olmadığını iddia etti. Bu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Eşyalarının gasp edildiğini iddia eden ev sahibi, polis karakoluna giderek firma hakkında şikayetçi oldu.

Başından geçen olayı anlatan Erdal Civaroğlu, "Ev eşyalarını taşımak için internet üzerinden anlaştığımız bir firmayla anlaştık. Fakat eşyalarımızın bir kısmı gasp edilmiş durumda, bir kısmı da anlaşmamıza rağmen eve çıkartılmadı. Taşıma anlaşmasını asansörlü taşıma üzerine anlaştık, sözleşme imzaladık. Eşyalarımız geldi ama asansörü göremedik. Eşyalarımızın bir kısmına zarar verildi. Biz eşyaları taşımıyoruz, eşyalar çıkmaz, ben bunları taşımayacağım, paramı verin, paramı vermezseniz eşyalarınızı da vermiyorum deyip kamyonun kasasını kapatıp gittiler. Giden eşyalar arasında değerli olan beyaz eşyalarımızın çoğu yok, telefon açtığımızda bizde sadece dolap kapakları olduğunu, gelip almamızı ve paralarını istediklerini söylüyorlar. Bizde eşyalarımızı getirin paranızı alın diyoruz. Biz taşıma şirketiyle 900 liraya anlaştık, 400 lirasını verdik. Geriye 500 lira kaldı. Bunu da eşyaları eve çıkarttıktan sonra verecektik. Bizim indirmeyip götürdükleri eşyaların maddi değeri 10 ila 15 bin arasındadır. Biz firmayı telefonla aradığımızda hakaretle karşılaştık. Ne yaparsanız yapın, karakola da gitseniz hakkınızı alamazsınız dediler. Ben eşyaları getirmiyorum, elinizi ardınıza koymayın şeklinde ifadeyle karşılaştık. Biz de karakola gidip ifademizi verdik" dedi. - BURSA

Cep Telefonu, Yıldırım, Bursa, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taşıdıkları eşyaların yarısını bırakıp, yarısını alarak kayıplara karıştılar - Son Dakika

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