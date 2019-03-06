Son Dakika Haberleri: Taşıma Bandındaki Kaçak Elektrik Hayatından Etti

Taşıma Bandındaki Kaçak Elektrik Hayatından Etti

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Taşıma Bandındaki Kaçak Elektrik Hayatından Etti, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yazır Mahallesi'nde mantar kompostu çıkarırken taşıma bandındaki kaçak elektrik akımına kapılan Ramazan Duman (30) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Duman, Korkuteli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ramazan Duman'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Ramazan Duman, Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa
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