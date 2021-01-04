Taşıma karla piste dönüştürdükleri yeşil sahada, kayak yarışlarına hazırlanıyorlar - Son Dakika

Taşıma karla piste dönüştürdükleri yeşil sahada, kayak yarışlarına hazırlanıyorlar

04.01.2021 11:51

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup kayakçı, kar yağışlarının yetersizliği sebebiyle futbol sahasında taşıma karla oluşturdukları pistte antrenman yapıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup kayakçı, kar yağışlarının yetersizliği sebebiyle futbol sahasında taşıma karla oluşturdukları pistte antrenman yapıyor.

Munzur ve Mercan Dağları arasında kurulu olan ve Munzur Vadisi Milli Parkı, Kırkmerdiven Şelaleleri ile Munzur Gözeleri'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, bu yıl kış mevsimi önceki senelere göre daha sıcak ve yağışsız geçiyor.

Kar kalınlığın mevsim şartlarına göre çok az olduğu ilçede, Tunceli Atlas Spor Kulübü sporcuları da kayaklı koşu yarışmalarına hazırlanabilmek için futbol sahasında taşıma karla pist oluşturdu.

İlçede bir süre önce yağan ve bazı noktalarda güneş görmediği için erimeyen kar birikintilerini, kürek, leğen ve el arabaları yardımıyla 94 Mahallesi'ndeki futbol sahasına taşıyan sporcular, 100 metre uzunlukta ve yaklaşık 5 metre genişlikte yaptıkları kayak pistinde antrenman gerçekleştiriyor.

Kayak yarışlarına katılıp derece elde etmeyi hedefliyorlar

Haftanın belirli günlerinde sahada kondisyon ve teknik çalışmalar gerçekleştiren 20 sporcu, sezon boyunca çeşitli illerde yapılacak kayak yarışlarına katılıp, dereceler elde etmeyi hedefliyor.

Antrenör Umut Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ta bu yıl kış mevsiminin geçmiş yıllara göre daha sıcak ve yağışsız geçtiğini söyledi.

Kar yağışının yetersiz olmasından dolayı kayak yarışlarına hazırlanmakta zorluk çektiklerini aktaran Gürcan, şöyle konuştu:

"İlçemize geçmiş yıllarda yaklaşık 2-3 metre kar yağardı. Bizler de dilediğimiz alanda pist açar ve antrenman yapardık. Bu sene kar çok az yağdı. Biz de Ovacık'taki futbol sahasında karları bir araya getirdik ve kendimize bir pist oluşturduk. Bu pistte haftanın belirli günleri antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sporcularımız bu şekilde yarışmalara hazırlanıyorlar."

Gürcan, kulüp bünyesinde yaklaşık 20 sporcunun kayak ile ilgilendiğini belirterek, "Herkesin hedefi Türkiye seçmelerini geçip kayaklı koşu ve kayaklı oryantiringte milli takıma girebilmek. Bu konuda iddialıyız, sporcularımız iyi hazırlandı. Ancak bir problemimiz var, yeterli malzememiz yok. İmkan ve destek verilirse sporcularımız emin adımlarla başarıya yürüyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"İlçede kar hiç denecek kadar az yağdı"

Sporculardan Bedirhan Çorak ise yaklaşık bir yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Kayak yaparken büyük keyif aldığını dile getiren Çorak, "Bizler Ovacık'ta metrelerce karın yağmasına alışkınız ama bu sene öyle olmadı. Kar hiç denecek kadar az yağdı. Hocamız futbol sahası kenarındaki karları kürekle ve el arabasıyla toplayarak bize bir pist açtı. Burada haftanın belirli günleri antrenmanımızı yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kayakçı Diyar Gürcan da Ovacık'ta beklenen kar yağışının henüz etkili olmadığını ve bu nedenle taşıma karla futbol sahasında oluşturdukları pistte yarışmalara hazırlanarak milli sporcu olmayı hedeflediğini kaydetti.

Taşıma karla piste dönüştürdükleri yeşil sahada, kayak yarışlarına hazırlanıyorlar
Taşıma karla piste dönüştürdükleri yeşil sahada, kayak yarışlarına hazırlanıyorlar
Taşıma karla piste dönüştürdükleri yeşil sahada, kayak yarışlarına hazırlanıyorlar
Taşıma karla piste dönüştürdükleri yeşil sahada, kayak yarışlarına hazırlanıyorlar

Tunceli, Futbol, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşıma karla piste dönüştürdükleri yeşil sahada, kayak yarışlarına hazırlanıyorlar - Son Dakika


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