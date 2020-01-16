Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor - Son Dakika
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Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor

7 saat önce

Edirne'de ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Egemen Ertan, taşımakta zorlandığı davulunu büyük bir ustalıkla çalıyor.

Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor, System.String[]

Edirne'de ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Egemen Ertan, taşımakta zorlandığı davulunu büyük bir ustalıkla çalıyor.

Mimar Sinan Ortaokulunda öğretmenler, 7. sınıf öğrencisi Egemen'in derslerde sıraya vurarak ritm tuttuğunu fark etti.

Okulda hayata geçirilen "öğrenci koçluğu" uygulaması kapsamında küçük Egemen'in evini ziyaret eden öğretmenler, ailesinden, öğrencilerinin davul çalmaya merakı ve yeteneği olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine dönem başında okulun Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne kaydı yapılan Egemen, müzik öğretmeni Remzi Gürtunca ile çalışmalarını sürdürüyor.

Okuldan arta kalan zamanda atölyede çalışan "minik davulcu" evinde de bidonla ritim tutuyor.

Okul müdürü İkram Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda Tasarım ve Beceri Atölyesi oluşturulduğunu söyledi.

Atölyelerin öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi açısından katkı sunduğunu anlatan Kalkan, Egemen'in de bu çocuklardan biri olduğunu ifade etti.

Müzik öğretmeni Gürtunca ise Egemen'in ritim ve kulak uyumu olduğu için davuluyla birçok ezgiyi çalabildiğini dile getirdi.

"Konservatuvarda eğitim almayı istiyorum"

Okulun 7. sınıf öğrencisi Egemen Ertan da davulu 3-4 sene önce düğünde gördüğünü o günden bu yana bidon ve masada ritim tuttuğunu anlattı.

İlkokulda öğretmeninin yeteneğini fark etmesi üzerine annesinin kendisine küçük bir davul aldığını belirten Ertan, "O davul sonra kırıldı. Sonra komşumuz davulunu verdi bana. O davulu çok güzel çalıyordum, çok eğleniyordum. Komşumuz benden davulu alınca çok üzüldüm. Hayatımda bir boşluk hissettim." dedi.

Küçük Egemen, okuldaki davulla çalışmalara devam ettiğine değinerek, "Remzi öğretmenim burada bana birçok nota öğretti. Okul sonrası eve gidince de su bidonuyla davul çalıyorum. Büyüyünce konservatuvarda eğitim almayı istiyorum." diye konuştu.

Egemen'in annesi Nurcan Ertan ise oğlunun 4 yaşından beri davul çaldığını anlattı.

Oğlunun evde ödevini yaptıktan sonra internetten davul çalanların videosunu izlediğini aktaran anne Ertan, "Davul çalmayı kendi kendine öğrendi. Sülalede davulcu, gırnatacı yok. Davulu yok, su bidonunu davul yapıyor. Küçükken davul almıştım patladı, fiyatları pahalı bir daha alamadım. Oğlumun okuyup iyi yerlere gelmesini isterim." ifadesini kullandı.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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