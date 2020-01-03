Taşımalı eğitimde kullanılan servis araçları denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşımalı eğitimde kullanılan servis araçları denetlendi - Son Dakika

Taşımalı eğitimde kullanılan servis araçları denetlendi

7 saat önce

TOKAT'ın Zile ilçesinde, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis araçları denetlendi.

Taşımalı eğitimde kullanılan servis araçları denetlendi, System.String[]

TOKAT'ın Zile ilçesinde, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denetim Bürosu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ortak gerçekleştirilen denetlemede durdurulan servis araçlarının eksikleri tespit edildi. Sürücüler ise trafik ve taşıma kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Öğrencilerin servis araçlarıyla ilgili talepleri de dinlendi. Bazı servis araçlarında öğrencilerin üşüdüklerini gördüklerini belirten Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Polattimur, "Örencilerimizin eğitime güvenli olarak ulaşımı için bu denetimleri sıklaştırarak devam ettireceğiz. Bizim için öğrencilerin can güvenliği, güvenliği ve huzurlu bir şekilde eğitime ulaşmaları birinci önceliğimiz. Soğuk kış şartlarında ısınma problemi olan araçlarımız var. Çekme halatı, lastikler, dur levhası gibi tüm malzemeleri gözden geçirdik. Eksikleri olan araç sürücülerini uyardık ve tutanaklarımızı tuttuk" diye konuştu.


Emniyet Müdürlüğü, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FLAŞ
ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:00 "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle buluştu - Son Dakika
21:00 Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı Açıklaması - Son Dakika
20:59 Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Elif Azra için kök hücre bağışı yapıldı - Son Dakika
20:57 Caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
20:57 Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:06:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşımalı eğitimde kullanılan servis araçları denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]