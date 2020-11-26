Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme yapıldı - Son Dakika

Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme yapıldı

26.11.2020 09:45
Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme yapıldı, System.String[]

Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle aynı okula veya aynı kampüsteki diğer okullara devam eden, özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler, aynı araçla taşınabilecek.

Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle aynı okula veya aynı kampüsteki diğer okullara devam eden, özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler, aynı araçla taşınabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Planlama komisyonlarınca, özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile aynı özel eğitim okuluna veya aynı kampüsteki diğer okul ya da okullara devam eden, özel eğitim ihtiyacı olmayan kardeşler tespit edecek.

Bu durumdaki kardeşler, özel eğitime ihtiyacı olsun veya olmasın aynı araçla taşınabilecek.

milli eğitim bakanlığı, Gazete, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu
Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti         
09:41
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş         
09:08
Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı         
08:45
İki farklı sokakta bulunan yaralıların, aynı bıçaklı kavgaya karıştığı ortaya çıktı İki farklı sokakta bulunan yaralıların, aynı bıçaklı kavgaya karıştığı ortaya çıktı         
08:27
Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti         
07:44
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu         
22:11
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 09:48:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei