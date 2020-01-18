Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak - Son Dakika

Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak

6 saat önce

Taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere öğle yemeği verilecek.

Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak, System.String[]

Taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere öğle yemeği verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci veya kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilecek.

Öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de öğle yemeği hizmetinden faydalanacak.

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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