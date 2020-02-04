Taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika
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Taşımalı eğitime kar tatili

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

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Sivas'ın Zara ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.


Sivas'ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verdi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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