Taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.



Sivas'ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verdi. - SİVAS