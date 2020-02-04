Taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika

Taşımalı eğitime kar tatili
6 saat önce
Sivas'ın Zara ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
Sivas'ın Zara ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Sivas'ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verdi. - SİVAS
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