Taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.



Sivas'ın Gemerek İlçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşımalı eğitime yarım gün ara verildi. İlçe kaymakamlığının kararı ile taşımalı olarak eğitim gören öğrenciler öğleden sonra evlerine geri döndü. - SİVAS