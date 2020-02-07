Taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika

Taşımalı eğitime kar tatili
6 saat önce
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.
Sivas'ın Gemerek İlçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşımalı eğitime yarım gün ara verildi. İlçe kaymakamlığının kararı ile taşımalı olarak eğitim gören öğrenciler öğleden sonra evlerine geri döndü. - SİVAS
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