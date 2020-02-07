Taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika
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Taşımalı eğitime kar tatili

6 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.


Sivas'ın Gemerek İlçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşımalı eğitime yarım gün ara verildi. İlçe kaymakamlığının kararı ile taşımalı olarak eğitim gören öğrenciler öğleden sonra evlerine geri döndü. - SİVAS

Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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