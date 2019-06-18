"Taşın Perileri" heykel sergisi Şerefiye Sarnıcı'nda açılacak
1 saat önce
Dinçer Güngörür'ün çalışmalarının yer aldığı "Taşın Perileri" heykel sergisi sanatseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:00 Kaynak: AA
Dinçer Güngörür'ün çalışmalarının yer aldığı "Taşın Perileri" heykel sergisi sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür AŞ tarafından düzenlenen sergi, yarın Şerefiye
Sarnıcı'nda açılacak.
Daha önce Ahmet Nejat, Süleyman Saim Tekcan ve A. Aysun Sandıkcıoğlu'nun eserlerine ev sahipliği yapan sarnıçta, bu kez figüratif heykeller ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Anadolu taşının içinden çağdaş eser üretimlerinin bulunduğu "Taşın Perileri" sergisinin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen
üstleniyor.
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