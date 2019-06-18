Son Dakika Haberleri: "Taşın Perileri" heykel sergisi Şerefiye Sarnıcı'nda açılacak
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"Taşın Perileri" heykel sergisi Şerefiye Sarnıcı'nda açılacak

1 saat önce

Dinçer Güngörür'ün çalışmalarının yer aldığı "Taşın Perileri" heykel sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Dinçer Güngörür'ün çalışmalarının yer aldığı "Taşın Perileri" heykel sergisi sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen sergi, yarın Şerefiye Sarnıcı'nda açılacak.
Daha önce Ahmet Nejat, Süleyman Saim Tekcan ve A. Aysun Sandıkcıoğlu'nun eserlerine ev sahipliği yapan sarnıçta, bu kez figüratif heykeller ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Anadolu taşının içinden çağdaş eser üretimlerinin bulunduğu "Taşın Perileri" sergisinin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen üstleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:00 Kaynak: AA
Şerefiye, Güncel
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