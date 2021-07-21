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Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi

21.07.2021 12:49

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, milli ve yenilikçi ürünler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, deniz platformları alanından sonra taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, milli ve yenilikçi ürünler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, deniz platformları alanından sonra taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan Kargu, birçok ülkenin dikkatini çekti.

İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte farklı coğrafyalarda denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.

Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından Kargu'nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında ihraç edilen Kargu'ların teslimatı 2021 yılı içinde tamamlanacak.

STM, bugüne kadar çok sayıda Kargu'yu da Türk güvenlik güçlerine teslim etti.

"Kargu, sahada kendini başarıyla kanıtladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, zamanında parasıyla dahi alınamayan vurucu İHA sistemlerinde, bugün ihracat seviyesine ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısa süre içinde STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerince sahada etkin şekilde kullanılan milli gururumuz Kargu ilk ihracat başarısına ulaştı. Türk savunma sanayimizin ürettiği ve sahada kendini başarıyla kanıtlayan askeri ürünlerimizi, ihraç etmeye devam edeceğiz."

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Türk savunma sanayii olarak, kabiliyetlerimizle dünyaya açılmaya devam ediyoruz. Milli gururumuz Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, ilk ihracat başarısına ulaştı. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

"Kargu ihracatı için başka ülkelerle de görüşüyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de Türkiye'nin en büyük mühendislik gruplarından biri olarak, milli imkanlarla geliştirilen Kargu'nun ihracından duydukları mutluluğa değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un ana yüklenicisi olan şirketimiz, askeri deniz platformlarında elde ettiği ihracat başarısını, taktik mini İHA'larla taçlandırmıştır. Kargu'ların ihracatına yönelik başka ülkelerle de görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye'nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya ve ülkemizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kargu'lar farklı tipte mühimmatla donatılıyor

Kargu, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin bölgeye girmeden tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor.

Tek er tarafından taşınabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü Kargu, platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.

"Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)" ve "Yer Kontrol Ünitesi"nden oluşan Kargu, "man in the loop" prensibiyle tamamen insan (operatör) kontrolünde görev icra edecek şekilde tasarlandı.

Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahip bulunuyor. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmalarıyla donatıldı.

KERKES Projesi de başarıyla sürdürülüyor

Kargu'ların, hem kendi içinde hem de Sabit Kanatlı Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemi ALPAGU ve Döner Kanatlı Keşif İHA Sistemi TOGAN ile hareket edebilmesi için başlatılan sürü İHA çalışmaları da devam ediyor.

STM, İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayacak KERKES Projesi'ni de başarıyla sürdürüyor.

Kargu'nun üzerinde kullanılacak farklı tipte mühimmat çalışmalarında ise sona gelindi.

Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi
Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi
Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi
Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı, Türkiye, İhracat, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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