Taşınabilir minber üzerinden Cuma hutbesi - Son Dakika

Taşınabilir minber üzerinden Cuma hutbesi

Taşınabilir minber üzerinden Cuma hutbesi Korona virüs önlemleri nedeniyle Cuma namazlarının parklar, meydanlar ve açık alanlarda kılınması üzerine Yıldırım Belediyesi taşınabilir minber üretti.

Taşınabilir minber üzerinden Cuma hutbesi

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BURSA - Korona virüs önlemleri nedeniyle Cuma namazlarının parklar, meydanlar ve açık alanlarda kılınması üzerine Yıldırım Belediyesi taşınabilir minber üretti.

Yıldırım Belediyesi, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara ve din görevlilerine destek olmak amacıyla kendi imkanları ile belediye şantiyesinde 4 günlük sürede taşınabilir minber imalatı gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ibadetlerin aksamaması için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, parklar, meydanlar ve açık alanlarda kılınan cuma namazları için kullanılabilecek taşınabilir minber üretti. Arabayatağı Pazar Alanı, Namazgah Parkı, Emirsultan Meydanı ve Değirmenönü Pazar Alanı'nda Cuma namazında kullanılan taşınabilir minberler, din görevlilerinin Cuma hutbesini aktarabilmesi için kolaylık sağladı. İbadetlerini meydanlarda ve parklarda gerçekleştiren vatandaşlar da sağladığı destek için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Koronavirüs, Yıldırım, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Taşınabilir minber üzerinden Cuma hutbesi - Son Dakika

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