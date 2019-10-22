Son Dakika Haberleri: Taşınan 6 asırlık ağaç ilk meyvesini verdi
Son Dakika Güncel Taşınan 6 asırlık ağaç ilk meyvesini verdi

Taşınan 6 asırlık ağaç ilk meyvesini verdi

1 saat önce

Döşemealtında iki yıl önce yol yapım çalışmaları kapsamında taşınan 6 asırlık zeytin ağacı, ilk meyvelerini verdi.

Taşınan 6 asırlık ağaç ilk meyvesini verdi, System.String[]

Döşemealtında iki yıl önce yol yapım çalışmaları kapsamında taşınan 6 asırlık zeytin ağacı, ilk meyvelerini verdi.

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Altınkale Mahallesi'nden Döşemealtı Kent Meydanına taşınan 6 asırlık zeytin ağacının ilk meyvesi alındı.

Döşemealtı Belediyesi ekipleri tarafından 2017 yılında Altınkale Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında rastlanan ve özel yöntemlerle bulunduğu yerden alınarak Döşemealtı Kent Meydanında oluşturulan alana taşınan ağacın hasadı belediye ekipleri tarafından yapılacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Yol inşaatı sırasında rastladığımız asırlık zeytin ağacını kesip atmak yerine ekiplerimiz marifetiyle kökünden söküp kent meydanımıza dikmiştik. Titiz bir çalışmayla kent meydanımıza kazandırdığımız asırlık zeytin ağacının yeniden meyve vermeye başlamasından mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Turgay Genç, Döşemealtı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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